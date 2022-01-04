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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادر أمنية:القبض علي والد أحد الشابين المتهمين عقب جنازة جد الطفلة

النيابة تواجه المتهمين بفيديوهات فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

الشابين المتهمين
الشابين المتهمين الهاربين

واصلت النيابة العامة بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار محمد الشرنوبي  الثاني على التوالي  التحقيق في واقعة تقدم أسرة بسنت خالد ببلاغ يتهم شابين بفبركة صور لها على غير الحقيقة مما تسبب في إصابتها بصدمه نفسية ودفعها لتناول حبة غلة سامة.

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 وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار أحمد حسن المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية بفتح باب التحقيق العاجل مع المتهمين الشابين بارتكاب واقعة ترويج صور وفيديوهات مفبركه للفتاة في أوضاع إباحية .


وأشارت مصادر نيابية إلى أن المتهمين مثلا أمام النيابة العامة للإدلاء بأقوالهم وتم مناظرتهم بمقطع فيديو وصور مفبركة للضحية قدمت من والدها أثناء تواجده بغرفة التحقيق وتم إرسالهم من أرقام مجهوله له .


وتابعت المصادر النيابية أن جهات التحقيق صادرات الموبايلات الخاصة بالمتهمين كما صادرت حواسبهم المنزلية لعرضها علي لجان فنية ومباحث الإنترنت والإتصالات للتأكد من تورطهم من عدمه في قضية الابتزاز الإلكتروني للفتاة الراحلة.

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وكان المئات من أسر وعائلات قرية كفر يعقوب بمركز كفرالزيات قد شيعوا  مساء اليوم جثمان  جد الطفلة "بسنت " ضحية واقعة الصور المفبركة والابتزاز الالكتروني في جنازه الشعبية عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الكبير بذات القرية ودفنه بمقابر الأسرة .
وأفادت مصادر أمنية أن قوات الشرطة تحفظت علي والد أحد المتهمين وإيداعه مركز شرطة كفرالزيات حال مرور دورية شرطة بشوارع القرية عقب انتهاء الجنازة .
 

 من ناحية أخري نقل الشابين المتهمين تحت حراسة أمنية مشددة من مركز شرطة كفرالزيات إلي مجمع محاكم ونيابات المركز لسماع أقوالهما واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهما في واقعة التشهير والابتزاز بالفتاة الضحية .

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وعاين فريق النيابة العامة منازل  الشابين المتهمين بفبركة صور الفتاة بسنت على غير الحقيقة في اتهام والدها وأسرتها لهما بفبركة صور لابنته ونشرها ما أدى إلى سوء حالتها النفسية وتناولها حبة غلة لإنهاء حياتها .

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وفاة بسنت أسرة الطفلة الضحية النيابة العامة امن الغربية ضبط والد احد الشباب المتهمين

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