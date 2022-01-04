عزة مصطفى تتأثر على الهواء بسبب فتاة الغربية: مجتمع مريض بطبعه ..فيديو

تأثرت الإعلامية عزة مصطفى، على الهواء بسبب واقعة فتاة الغربية والتي هزت مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، التي انتحرت بسبب صورة مفبركة.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين: أحيانا المجتمع يكون مريضا بطبعه، ومش متدين بطبعه، وما حدث صرخة كبيرة لبنت سنها 17 عاما تقريبا".



وأضافت :"اللي حصل ده شيء كلنا نرفضه، وملعون الابتزاز اللي يوصل بنت في عز شبابها للانتحار".



وتابعت عزة مصطفى :"محتاجين نفهم ونستوعب ولادنا، ونصدقهم لما يتعرضوا لابتزاز من النوع ده، ونقف معهم ونديهم الثقة في أنفسهم".