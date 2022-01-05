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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شقيقة بسنت: أحد الأشخاص كلمها عبر الواتس قبل فبركة الصور.. فيديو

الطالبة بسنت
الطالبة بسنت

قالت شاهيناز، شقيقة الطالبة بسنت، إن الراحلة عانت من أزمة نفسية قبل موتها بأيام بسبب تعليقات صديقاتها وكذلك أحد المدرسين قال لها وسط زملائها "بقيتي مشهورة يا بسنت".

 

وأضافت شاهيناز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار"، عبر فضائية “النهار"، أن بسنت ليست أول ضحية لهؤلاء الشباب فسبق وابتزوا فتيات أخريات.

 

وتابعت شاهيناز: "شقيقتي أكدت، أن أحد الأشخاص قام بمحادثتها عبر تطبيق الواتس أب، وعندما لم تستجيب له قام بابتزازها بصور لها.. شقيقتي انهارت من البكاء بعد تلك الصور وأكدت لوالدتي أن تلك الصور ليست لها”.

 

أخذت حباية الفئة السامة

وأشارت شقيقة بسنت إلى أن شقيقتها ذهبت لأداء صلاة الجمعة وأخذت حباية الفئة السامة بعد أداء الصلاة، وتوفيت يوم السبت مساء"..
 


 

صلاة الجمعة حادث الجمعة السبت الواتس اب

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