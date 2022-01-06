توفير فرص عمل أبرزها.. نائب بـ الشيوخ يكشف مزايا تدوير المخلفات الصناعية

بعد توجيه الرئيس..

أشاد النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي، بشأن توفير التمويل والمعدات لإدارة المخلفات الصناعية وإعادة تدويرها، مؤكدا أنها ستسهم فى الحفاظ على البيئة، وحمايتها من التلوث، إلى جانب توفير فرص عمل للأيدي العاملة من الشباب، الأمر الذي من شأنه أن يحقق عائدا استثماريا كبيرا.

وثمن “جاد”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، إستراتيجية الدولة في منظومة تدوير المخلفات، لافتا إلى أن الدولة بذلت جهودا واسعة من أجل عمل منظومة فعالة لتدوير المخلفات ، وذلك بهدف الوصول بالمواطن إلى بيئة نظيفة وصحية.

وأكد عضو الشيوخ، أن مجال إدارة المخلفات في مصر من المجالات الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار البيئي.

يذكر أن الرئيس السيسي وجه بتوفير كافة مصادر التمويل والمعدات المطلوبة على أعلى مستوى من أجل إدارة المخلفات بالمناطق الصناعية بمختلف أنواعها بكفاءة عالية، بالإضافة إلى العمل على تعظيم استغلال عملية إعادة تدوير تلك المخلفات، لما لها من مردود بيئي إيجابي وللحفاظ على الظروف المعيشية والصحية الآمنة للمواطنين.