غياب أبو جبل والونش عن مران الزمالك .. وتقسيمة ثنائية من كارتيرون

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة فنية خلال مران اليوم الخميس.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين، وركز "كارتيرون" على التمرير السريع والحركة بدون كرة مع المجموعة الأولى، بجانب الضغط واسترداد الكرة بأسرع وقت مع المجموعة الثانية.

وشهد مران الفريق غياب كل من: محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" لتواجدهم مع منتخب مصر ، بجانب الثنائي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري المتواجدان مع منتخب تونس استعدادا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا.

واسفرت قرعة كأس الرابطة عن وجود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".