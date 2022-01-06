أحدث أسعار 5 سيارات سيدان موديل 2022 في الإمارات

يضم السوق الإماراتي العديد من السيارات السيدان التي يعشقها الكثير من المستهلكين، لاتساعها الداخلي والتطورات التي تملكها كل سيارة من قبل كل صانع.

يطرح موقع "صدى البلد" الاخباري، أبرو 5 سيارات سيدان موديل 2022 في الامارات.

1 ـ شيري اريزو3

تستمد شيري اريزو 3 موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج قوة تعادل 107 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 140 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى بلغت 175 كيلومتر في الساعة، وتتسارع العجلات الامامية بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي الأداء، يجعل السيارة تنطلق من وضع الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 13 ثانية.

تحتوي السيارة على مكيف هواء، وقفل مركزي للأبواب، ومقود حركة كهربائي قابل للإمالة، ومصابيح داخلية للقرأة، وإمكانية عرض البيانات الخاصة بمستوى الوقود وعدد الكيلومترات، وشاشة داخلية تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع نظام صوتي وترفيهي، ومدخل USB، وراديو، والتحكم في مستوى الصوت عبر عجلة القيادة.

جاءت سيارة شيري اريزو3 موديل 2022 بأسعار تبدأ من 35 ألف درهم.

2 ـ شانجان السفن

وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يخرج قوة قدرها 108 حصان ، وعزما أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك خماسي السرعات.

وتأتى السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها لمبة شبورة خلفية، ومصابيح أمامية هالوجين كهربائية الضبط، ومرايات جانبية كهربائية الضبط، عداد مزود بشاشة معلومات، ومكيف هواء، وفرش المقاعد من القماش، وجنوط 14 بوصة .

ويبلغ سعر شانجان السفن موديل 2022 36 ألف درهم.

3ـ سوزكي سويفت ديزاير

و زودت السيارة سوزوكي ديزاير بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1200 سي سي ، يستطيع أن ينتج طاقة قدرها 85 حصان، وبعزم دوران يبلغ 113 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، معتمدة على منظومة الدفع الأمامي.

تحتوي سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 على مستشعرات ركن لسهولة اصطفاف السيارة، زجاج كهربائي للأربعة أبواب، مرايات جانبية كهربائية مدعومة بشرائط ضوئية، و جنوط رياضية بلغ قياسها 15 بوصة، و مصابيح انسيابية، و العديد من وسائل الرافهية والتحكم.

تأتي سيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2022 بأسعار تبدأ من 37 الف درهم.

4 ـ ميتسوبيشي اتراج

تأتي سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 بمحرك MIVEC عالي الاستجابة سعة 1200 سي سي ثلاث اسطوانات، ينتج قوة78 حصانًا متصل بناقل حركة اوتوماتيك ب6 سرعات CVT .

وتضمنت سيارة ميتسوبيشي بالعديد من وسائل الأمان منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملةEBD، ونظام الفرملة المساعدة، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطاراتTPM، ونظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC، بالإضافة إلى نظام التحكم المساعد لصعود المرتفعات.

حصلت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2022 على أسعار تبدأ من 37 ألف درهم.

5 ـ رينو سيمبول

تستمد رينو سيمبول موديل 2021 قوتها من محرك 1600 سي سي رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 102 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

دعمت رينو سيمبول موديل 2021 بمنظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالمقاعد الامامية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وخاصية دعم المكابح BA، ومحدد سرعة، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف وحساسات ركن، مع خاصية متابعة ضغط الإطارات، والتحكم في الثبات، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي للأربعة نوافذ، وحزان للأمان امامي وخلفي، ومرايات كهربائية ذات تحكم داخلي، بالإضافة إلى عناصر الرفاهية وبرامج دعم قائد المركبة.

أسعار رينو سيبمول موديل 2022:

الفئة الأولى PE بسعر37300 درهم.

الفئة الثانية SE بسعر44500 درهم.