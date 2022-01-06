مناقشة "الملاك الضرير" للكاتبة السودانية شامة ميرغني بورشة الزيتون..غدًا

تستضيف ورشة الزيتون بحزب التجمع، فى السابعة من مساء غدٍ الجمعة 7 يناير، الكاتبة الروائية السودانية شامة ميرغني عبدالكريم لمناقشة إصدارها الروائي (الملاك الضرير)، والصادرة عن دار أوراق بالقاهرة.

وتعد الكاتبة شامة ميرغني من أبرز الروايات فى السودان، وهى كما يقول ناقد سودانى: تميزت بالكتابة الواقعية السحرية، وقد صدرت لها من قبل رواية (حجر الدم)، ورواية (زمن المواقع) التى حصلت على جائزة الطيب صالح.

ومن المقرر أن يشارك فى المناقشة كل من الروائية الدكتورة فاطمة الصعيدي ، والكاتب الروائي محمد علي إبراهيم، والكاتب الروائى دكتور محمد إبراهيم طه، ويديرها ويقدمها الكاتب والسيناريست إيهاب شعبان.



وتعد شامة ميرغني هي صوت نسائي سردي سوداني، ظهرت في الساحة في السنوات الأخيرة، وقد تميزت بالنضج والوضوح في كتاباتها، كما يعدها النقاد واحدة من أبرز الكاتبات السودانيات في الساحة حاليا، وقد سبق لها الفوز بجائزة الطيب صالح للإبداع الروائي التي يرعاها مركز عبد الكريم ميرغني الثقافي عن روايتها "زمن الموانع" وقد تناول سودانيون وعرب أعمالها بالقراءة وأبانوا جماليات السرد والحكي في كتاباتها، وتميزت بالكتابة الواقعية والواقعية السحرية وقد أصدرت مجموعة من الروايات " حجر الدم " و" الملاك الضرير".