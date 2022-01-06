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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسعار اليورانيوم في ارتفاع مع استمرار الاضطرابات في كازاخستان

مظاهرات كازاخستان
مظاهرات كازاخستان

شهدت كازاخستان - أكبر مورد لليورانيوم في العالم - احتجاجات على مستوى البلاد لعدة أيام ، بعد أن خرج المتظاهرون إلى الشوارع للتظاهر ضد ارتفاع أسعار الغاز في البلاد.
 

وذكرت بلومبرج نقلاً عن بيانات شركة أبحاث السوق UxC أن بقعة اليورانيوم قفزت بشدة يوم الأربعاء وسط الاضطرابات المستمرة في كازاخستان ، حيث قفزت بنحو 8 في المائة إلى 45.25 دولارًا للرطل ، حيث ارتفعت أسهم شركات اليورانيوم في كندا وأستراليا، وفي 4 يناير ، كان سعره 42 دولارًا / رطل.
 

ونظرًا لأن كازاخستان ، وهي جمهورية سوفيتية سابقة تنتج ما يقرب من 40 في المائة من اليورانيوم في العالم ، تكافح للتعامل مع الاضطرابات المستمرة ، قال جوناثان هينز ، رئيس UxC ، إن 'احتمال حدوث نقص هو ما يتداوله الناس الآن' بلومبرج.

 

وتحرك اليورانيوم الأخير في سياق العام الماضي، وارتفع الوقود بنسبة 24٪ في سبتمبر / أيلول للحصول على أفضل أداء شهري منذ أواخر عام 2008. 

ويراهن المستثمرون على أن الطاقة النووية ستتمتع بنهضة مع ابتعاد الحكومات عن الوقود الأحفوري.

 

وكتب زاك بريستو من شركة الاستشارات The Motley Fool أن السعر الفوري والعقود الآجلة لليورانيوم ارتفع بأكثر من 65 في المائة إلى مستوى مرتفع بلغ 50.8 دولارًا / رطل من أغسطس إلى سبتمبر ، حيث قامت الشركات العملاقة الحكومية في كندا والاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع استثمارات الطاقة.

الطاقة النووية اليورانيوم كازاخستان استراليا ارتفاع أسعار ارتفاع اسعار الغاز

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