سرقوا 14 مليون ريال ..تفاصيل هجوم مسلح على سيارة نقل أموال في الرياض

نجحت الشرطة السعودية في القبض على الأشخاص الذين قاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير من سيارة نقل أموال خلال هجوم مسلح عليها في الرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، خالد الكريديس، اليوم الخميس، عن استرداد 14.319.790 ريالا مسروقة ومخبأة في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطو مسلح وقعت على سيارة نقل أموال، استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

كما تم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين سعوديين، ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدرة.

وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.