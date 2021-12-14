الشرطة السعودية تلقي القبض على 5 مواطنين لهذا السبب

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض السعودية، أن الجهات الأمنية قبضت على 5 مواطنين نشروا إعلانا احتياليا عبر موقع إلكتروني.

وقالت السلطات السعودية إن المتهمين أوهموا ضحاياهم ببيع عملة أجنبية بأقل من سعر صرفها، متخذين من وحدة سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض مقرا لتنفيذ جريمتهم.

وأضافت السلطات السعودية أنه جرى ضبط بحوزتهم عملات مزيفة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة بالمنطقة.

يأتي ذلك مع استمرار محاولات السلطات السعودية السيطرة على الأوضاع الأمنية في البلاد.