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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد حاسبات حلوان: امتحانات الترم تبدأ الأحد ولا دخول لغير المطعمين

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام عميد حاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان، إن الكلية تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 / 2022، يوم الأحد الموافق 9 يناير 2022.

وكشف الدكتور أسامة عن موقف الطلاب غير المطعمين وغير الراغبين فى تلقى التطعيمات بشأن دخولهم الى إمتحانات الفصل الدراسي الأول 2021 / 2022.

وصرح الدكتور إمام فى تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الكلية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن عدم السماح بدخول الامتحانات للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

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وأوضح عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان، أن غير المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا لن يتم دخولهم  الامتحانات، وأنه يشترط أن يكون الطالب حاصلا على جرعة واحدة على الأقل لكي يتم السماح له بدخول الامتحانات والجامعة.

وأكد على أن الكلية سوف تقوم بهذا بلا أدنى مواربة ولن يتم السماح بأي أعذار بهذا الشأن .

جدير بالذكر أن المجلس الأعلي للجامعات، كان أعلن أن العام الدراسي بدأ في التاسع من شهر أكتوبر الماضي من العام الدراسي الجاري 2021، وينتهي يوم 16 يونيو 2022 ، حيث يستمر 34 أسبوعًا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يومًا للفصل الدراسي الأول و 97 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وكما حدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022 ، حتي الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتي الخميس 9 يونيو 2022، وبذلك يقطع المجلس الأعلي للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر" حول موعد امتحانات نصف العام وموعد اجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

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