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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نحيا بداية الجمهورية الجديدة..البابا تواضروس: ندعو الله أن يعطي الصحة للرئيس ويحفظ مصر

الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس الثاني

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، معقبا:" قدما لنا التهنئة الرقيقة بحضوره المبارك لتهنئة كل المصريين وجموع الأقباط".

وأكد البابا تواضروس، أن هذا تقليد أضافه الرئيس يمثل ملامح الجمهورية الجديدة التي نحيا بدايتها بكل المشروعات والإنجازات التي تتم".

المواطنة والمساواة 

وأضاف  البابا تواضروس الثاني : الجمهورية الجديدة تقوم على المواطنة والمساواة واحترام الأخر وكل المبادئ الإنسانية الرفيعة. 

وتابع البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: نصلي أن يعطي الله الصحة لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحفظ بلادنا مصر الغالية. 
 

البابا تواضروس بابا الإسكندرية عبد الفتاح السيسي الرئيس الجمهورية الجديدة

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