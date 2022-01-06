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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حفلي عيد ميلاد إلهام شاهين وليلى علوي.. كورونا يحاصر الوسط الفني

كورونا يحاصر الوسط
كورونا يحاصر الوسط الفني

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد داخل الوسط الفني، والإعلامي، بإصابة 4 هم: (عمرو أديب، لميس الحديدي، تامر حبيب، مها الصغير)، ليتسائل البعض عن إحتمالية حدوث اختلاط أدى إلى تفشي الفيروس بين هؤلاء. 

وفي حقيقة الأمر، كان هناك مناسبتنين في الوسط الفني شهدت تجمعًا كبيرًا للنجوم والشخصيات المعروفة، هما: (عيد ميلاد إلهام شاهين، وعيد ميلاد ليلى علوي) على التوالي. 

وشهد عيد ميلاد إلهام شاهين، الذي أقيم قبل 3 أيام، حضور السيناريست تامر حبيب، الذي خالط كلًا من: (محمد منير، يسرا، شريف منير، ليلى علوي، فيفي عبده، دينا، هاني شاكر، سميرة سعيد، أنغام، لقاء الخميسي، بوسي شلبي، أمير شاهين). 

كما شهد عيد ميلاد الفنانة ليلى علوي، تجمعًا كبيرًا لنجوم الفن، حيث حضر: (يسرا، إلهام شاهين، سميرة سعيد) وعدد آخر من النجوم لم يتم الإعلان عنه. 

وظهرت الفنانة إلهام شاهين -الأسبوع الماضي- مع الإعلامية لميس الحديدي، في لقاءها ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON E الفضائية، والذي أذيع بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، وكان معها الكاتب والسيناريست مدحت العدل. 

 

إصابة تامر حبيب بـ كورونا 

أعلن السيناريست تامر حبيب، إصابته بڤيروس كورونا المستجد، نشر تامر حبيب، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وكتب :" إيجابي كورونا بعون الله ..  قدر الله وما شاء فعل".

 

إصابة عمرو أديب ولميس الحديدي بـ كورونا 

أعلن الإعلامي عمرو أديب ، إصابته وزوجته الإعلامية لميس الحديدي بفيروس كورونا .

وكتب أديب عبر تويتر " أنا ولميس عندنا كورونا .. الحمد لله الأعراض بسيطة وخفيفة ، فاصل قصير ونواصل .. أرجوكم ادعوا معانا. 

 

إصابة مها الصغير بـ كورونا 

كشفت  الإعلامية مها الصغير ؛ زوجة الفنان أحمد السقا عن  إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت  مها الصغير  تعليقا عند السيناريست تامر حبيب وذلك عبر منشوره الذي أعلن فيه إصابته هو الاخر بالفيروس لتول أنها ايضا أصيبت بالفيروس.

 

مها الصغير تصاب بمرض مناعي 

كشفت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا عن معاناتها من مرض مناعي عنيف، قبل حوالي 10 سنوات، تسبب في تأثير سلبي كبير على حياتها وصحتها.

وأوضحت مها الصغير أنه تم تشخصيها بالخطأ داخل  مصر على أنها مريضة "كانسر"، لكن بعد السفر إلى انجلترا أكد لها الأطباء أنها تعاني من مرض مناعي عنيف جدا نتيجة الضغط النفسي.


وأشارت زوجة أحمد السقا أنها مازالت تعاني من تأثير هذا المرض الذي تسبب في خسارتها الكثير من الوزن في بعض الأوقات حتى أصبحت 48 كيلو جرام.

وأكدت على أنها انتبهت لنفسها وصحتها بعد هذه التجربة بعدما اعتادت أن تتأثر بالأمور السلبية داخليا، موضحة أن هذا المرض يأتي نتيجة عوامل وراثية أو الضغط النفسي.

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