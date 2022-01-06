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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزغاريد مبهجة.. مستشار رئيس الوزراء يعلق على احتفال الأقباط في الكاتدرائية

هاني يونس
هاني يونس

علق هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، علي احتفال الأقباط داخل كنيسة الكاتدرائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

 

وكتب هاني يونس في منشور له: “الزغاريد فى الكاتدرائية مبهجة، ربنا يفرح كل المصريين وكل عام ومصر وأهلها بخير”. 

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من الكاتدرائية.. السيسي : ربنا يعينّي وأكون خادم أمين شريف للبلد

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلا:" كل سنة وانتم طيبين"، واستقبل  الأقباط الرئيس السيسي بالتصفيق والزغاريد  في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.


وقال الرئيس السيسي:" سوف نبني الجمهورية الجديدة مع بعض"، مضيفا:"  بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدنا المصريين  وإن شاء الله هنكمله مع بعض".

وأضاف الرئيس السيسي:"  الطريق ده هو طريق الجمهورية الجديدية التي تتسع للجميع بدون أي فرق أو تمييز ونعيش فيها بسلام وامان ، مشيرا إلى أن " الجمهورية الجديدة  جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، وهي  الجمهورية القادرة وليست الغاشمة المسالمة وليست المستسلمة ".

وقال الرئيس السيسي، إن ربنا يعنى وأكون خادم أمين شريف للبلد، مصر تسع الجميع، ولن نسمح لأحد بأن يتسبب فى نشر الفتنة ، مضيفا أحنا فى بيت من بيوت ربنا و اللى حامى مصر ربنا، والكل بيدعى أن ربنا يحمى مصر.

 

«السيسي حبيب الملايين».. المصلون بالكاتدرائية يستقبلون الرئيس بالهتاف وعلم مصر

رفع المصلون في قداس عيد الميلاد المجيد، بالكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأعلام المصرية وصورا للرئيس السيسي ولافتات مكتوبا عليها «السيسي رئيسي .. حبيب الملايين».

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الجمهورية الجديدة تتسع للمصريين جميعا، دون تفريق أو تمييز.. فهمي جمهورية الحلم والأمل، وجمهورية العلم والعمل، والجمهورية القادرة وليست الغاشمة، والمسالمة وليست المستسلمة.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة له أثناء تواجده في كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد - إن أي تحد أو صعاب تهون طالما المصريين على قلب رجل واحد، محذرا المصريين جميعا من الفتنة.

هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء رئيس الوزراء احتفال الاقباط كنيسة الكاتدرائية الكاتدرائية

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