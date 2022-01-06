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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العثور علي جثة سيدة مقتولة داخل منزلها في المنوفية

العثور علي جثة سيدة
العثور علي جثة سيدة مقتولة في المنوفية

عثر أهالي قرية كفر هلال التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية علي جثة ربة منزل مخنوقة داخل منزلها ويجلس بجوارها زوجها.

 

حيث تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة بركة السبع بتلقيهم بلاغا بالعثور علي جثة " ز.ا.م " ربة منزل مشنوقة داخل منزلها بقرية كفر هلال التابعة للمركز.

 

وبالانتقال تبين أنه أثناء قدوم أبناء السيدة للمنزل في اجازتهم الأسبوعية وجدوا جثة والدتهم مقتولة مشنوقة داخل حجرة نومها وبجوارها زوجها.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وبيان المتسبب في وفاتها.

 

فيما أكد مصدر أمني أن التحقيقات الأولية تشير إلي قيام زوجها بقتلها حيث تبين آثار خنق علي رقبتها، فيما يتم استكمال التحقيقات في الواقعة.
 

المنوفية محافظة المنوفية قتل اخبار المحافظات حادث قتل

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