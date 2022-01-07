تقنية سينمائية.. بي ام دابليو مع شاشة عملاقة 31 بوصة.. صور

تتعدد باقات الرفاهية الخاصة بعالم السيارات، حيث تشتعل المنافسة بين كبار صانعي المركبات على تقديم الأفضل والأبرز دائمًا، وتتنوع بين برامج دعم قائد المركبة على تحديات الطريق وعناصر التحكم، ولكن يبدو أن العملاق البافاري على موعد جديد لتقديم تقنية مميزة.

تقنية سينمائية .. بي ام دابليو مع شاشة عملاقة 31 بوصة

أعلنت شركة بي ام دابليو خلال معرض الالكترونيات الاستهلاكية 2022، عن تقديم امكانية جديدة تتعلق بوسائل الرفاهية، عبر شاشة العرض السينمائية، حيث تقدم تلك التقنية بدقة تصل إلى 8K، مع قياس يقدر بـ 31 بوصة، و نظام الصوت المحيطي طراز باورز اند ويلكينز دايموند.

كما تقدم تلك التقنية مع امكانية ربط الشاشة بالهواتف الذكية، وبضغطة زر واحدة سوف يستمتع ركاب السيارة بهذه الشاشة المميزة، بعد ان تتدلى من سقف السيارة لمشاهدة ممتعة وتقنية ديناميكية سهلة الحركة والتخزين.

وتدعم الشاشة المتطورة تقنية 5G، مع تقديم البرامج التلفزيونية وملفات الموسيقى، وبث العديد من الأفلام، ومقاطع الوسائط المتعددة، مع استخدام قائمة التحكم في نظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى لوحات التحكم باللمس المدمجة مع مقابض الأبواب الخلفية، وإمكانية تنسيق محتوى الفيديو بمقاس 16: 9 أو 32: 9، ومكبرات صوتية تعتمد على مظهر القبة الماسية للاستمتاع بصوت مبهر يتناسب من تقنية الشاشة السينمائية.