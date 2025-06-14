ضرورية في الحر .. أطعمة تنقذ مرضى الضغط المنخفض

يعد ضغط الدم المنخفض من أكبر المشكلات شيوعاً في فصل الصيف ويسبب مضاعفات خطيرة لذا من المهم علاجه والسيطرة عليه.

ووفقا لما جاء في موقعmedanta نكشف لكم أهم الأطعمة التي تساعد على علاج ضغط الدم المنخفض.

زيادة الملح



يساعد الصوديوم على احتباس السوائل ويزيد من حجم الدم، مما يرفع ضغط الدم بشكل طبيعي.

أضف رشة ملح إلى وجباتك، ولكن لا تُكثر من تناوله لان الإسراف يسبب مضاعفات خطيرة، ومن المصادر الجيدة:

ملح الهيمالايا أو ملح البحر

مخللات

الزيتون

جبن

الأطعمة المرطبة والإلكتروليتات



يُعدّ الجفاف مُسبّبًا رئيسيًا لانخفاض ضغط الدم ويُمكن لشرب كميات كافية من السوائل وتناول أطعمة غنية بالإلكتروليتات أن يُوفّر علاجًا طبيعيًا للحدّ من تقلبات ضغط الدم. تشمل هذه الأطعمة:

ماء جوز الهند

الموز (توازن البوتاسيوم والصوديوم)

بطيخ

خيار

مشروبات الكافيين



يمكن لفنجان من القهوة أو الشاي القوي أن يُساعد في علاج انخفاض ضغط الدم بسرعة، وذلك بتحفيز معدل ضربات القلب والدورة الدموية ولكن تناول كميات معتدلة لتجنب الجفاف.

البروتينات الخالية من الدهون



قد يُسهم النظام الغذائي الذي يفتقر إلى البروتين في انخفاض ضغط الدم لذا احرص على:

الدجاج والديك الرومي

بيض

البقوليات والعدس

التوفو

5. أطعمة غنية بالحديد لمكافحة الدوخة

الحديد ضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء، ونقصه قد يؤدي إلى تفاقم انخفاض ضغط الدم.

أضف هذه العناصر إلى نظامك الغذائي لرفع ضغط الدم المنخفض:

سبانخ

اللحوم الحمراء

الحبوب المدعمة

الفاصوليا والعدس

فيتامينات ب لتحسين الدورة الدموية



تساعد فيتامينات ب، وخاصةً ب12 وحمض الفوليك، على الوقاية من فقر الدم، الذي يرتبط عادةً بانخفاض ضغط الدم. أفضل المصادر:

بيض

ألبان

الخضروات الورقية

المكسرات والبذور

تناولها للحصول على دهون صحية حيث أنها تُحسّن صحة الأوعية الدموية، وتُقلل من الدوار، وتُحافظ على استقرار ضغط الدم.