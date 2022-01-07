الميدالية البرونزية للاعب السيناوي في بطولة الجمهورية للملاكمة

حصل اللاعب السيناوي محمد عبد الفتاح سعد لاعب المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبى ( مركز أبطال الواعدين ) بمحافظه شمال سيناء على الميدالية البرونزية فى بطولة الجمهورية للملاكمة التي أقيمت في نادى القناة الرياضى بمحافظة الاسماعيلية ..تحت اشراف الاتحاد المصرى للملاكمة بحضور الدكتور محمد عبد العزيز، رئيس الاتحاد وأمين صندوق اللجنة الأوليمبية .

مواليد ٢٠٠٤



وأعلن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بمحافظةشمال سيناء، أن اللاعب الحاصل علي الميدالية البرونزية من مواليد ٢٠٠٤م .

وقال عدد اللاعبين المشاركين في البطولة ٢٠٠ لاعبا من مختلف المحافظات.. حيث شاركت محافظة شمال سيناء بلاعب واحد فقط من الدور 32 ، وهو اللاعب محمد عبد الفتاح سعد ، الفائز بالميدالية البرونزية .