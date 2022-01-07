علي متغيب عن المنزل منذ يومين.. وأسرته تطلب مساعدة أهل الخير

استغاث المواطن أحمد محمد الأسمر، المقيم في مركز ومدينة الرحمانية محافظه البحيرة ، في رسالة إلى خدمة القراء “بين الناس” التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب “ على”.

وقال في رسالته: "تغيب نجلى على احمد محمد الاسمر ، البالغ من العمر 13 عاماً ، منذ يومين من منزله فى مركز ومدينة الرحمانية محافظه البحيرة ، وذلك منذ يوم يومين الموافق 5 / 1 / 2022 ولم يعد حتى الآن".

وأضافت: “ساعدونا بالله عليكم واعتبروه ابنكم أو أخوكم، بحثنا عنه فى كل مكان ولم نصل إليه، وأتمنى من أهل الخير يكون رجوعه لينا ولأهله على إيديكو، أرجوكم انشروا صورته حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدته المريضة التى كاد قلبها ينفطر على غيابه”.

وطالب كل من يتعرف على صورته بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:



01280797930

01116724610

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.