سيتحدد مصيره وفق خطته .. محمد بركات يكشف الموقف النهائي لـ فينجادا

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عن عقد جلسة خاصة مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة لبحث خطته لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة خاصة بعدما تعرض لانتقادات واسعة طوال الفترة الماضية بسبب اختفاء عمله.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "سأعقد جلسة رفقة حازم إمام مع فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة لبحث خطته لتطوير الكرة المصرية، خاصة أنه واجه انتقادات واسعة في فترة من الفترات، البعض يقول إنه لا يعمل، والمنصب شرفي فقط".



أضاف: "سأتحدث مع فينجادا أستفسر منه عن خطته للتطوير خلال الفترة المقبلة، وأيضا أود الحديث عن فكرة اختفاء عمله، وعدم وصوله إلى الجماهير لذلك أريد أن أستمع له أولا قبل التنسيق معه للفترة المقبلة".



وختم حديثه قائلا: "فترة عملي كمدير لمنتخب مصر أضافت لي خبرات هامة قبل خوض تجربة اتحاد الكرة".