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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يكشف كواليس جلسة جمال علام مع كيروش في مران منتخب مصر

صدى البلد

كشف محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، تفاصيل جلسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري الحالي مع كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الوطني قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا.


قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة قال لكيروش إن المجلس الجديد سوف يدعمه ويسانده، وأشار له إلى أن هدف منتخب مصر دائما المنافسة"


وأضاف بركات: "كيروش قال لجمال علام، إنه لا يعرف سوى البحث عن المنافسة وحصد الألقاب منذ طفولته، وهذا يعني أن المدرب ذاهب للكاميرون من أجل حصد كأس الأمم".


وختم بركات حديثه قائلا: "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة دوما ما  يكون داعما لمنتخب مصر الوطني".

أبو ريدة يصل الكاميرون لحضور اجتماع عاصف للمكتب التنفيذي لــ"كاف"

 

وصل هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم"فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي "كاف"، إلى الكاميرون لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

ويعقد الاجتماع في الساعة 12 ظهر غد الجمعة، بالعاصمة الكاميرونية، بحضور كافة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وباتريس موتسيبي رئيس كاف، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا.

ويشهد الاجتماع لأول مرة حضور رفيع المستوى من ممثلي فيفا بعد التصريحات المثيرة لرئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو تجاههم، كما يناقش المكتب التنفيذي، عدة نقاط هامة أبرزها الإجراءات التي سيتخذها كاف خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها يوم 9 يناير الجاري بالكاميرون، لضمان استمرار منافسات البطولة.

كما سيناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه، كافة الأمور العالقة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأفريقي "كاف"، التي يعد أبرزها تضارب مواعيد كأس العالم للأندية بالإمارات مع كأس الأمم الأفريقية.

وزير الشباب منتخب مصر الشباب والرياضة أشرف صبحي اتحاد الكرة المصري اتحاد الكرة أبو ريدة

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