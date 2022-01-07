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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

"قطوف جمالية من اللغة العربية" بمكتبة الطفل والشباب بالقصير

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "قطوف جمالية من جماليات اللغة العربية" بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية" بالتعاون مع المدرسة الرسمية للغات بالقصير.

لغات عالمية

 وتحدثت إكرام رمضان قائلة استخدم معظم الأدباء والمفكرين اللغة العربية بشكل أساسي لكتابة الأعمال الدينية في العصور الوسطى، وزادت أهمية هذه اللغة عند انتشار الإسلام بشكل كبير، وأصبحت لغة الأدب، والعلم، والسياسة لفترة طويلة خاصة في الأراضي التي خضعت للحكم الإسلامي، وأثرت اللغة العربية بشكل كبير في العديد من اللغات العالمية الأخرى.


كما نفذ قصر ثقافة أبورماد ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية "عزف على آلة الطنبورة" أو "الباسنكوب" وهي آلة وترية صنعت من أعواد الشجر  وتعد أشهر آلة عزف وترية رفيقة لرقصات أهالى حلايب وشلاتين مطلقين على أنغامها "أو قناوى"، ومعتزين بها فى تراثهم الخاص تحت إشراف محمد عبدالرضى.


بث قصر ثقافة حلايب محاضرة أونلاين عن "حقوق المرأة فى الإسلام" وأوضح الشيخ درناوى فرج على فرج أن الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة وحقها فى حياه كريمة آمنة وأكد الشرع على ضرورة المساواة بينهما فى الحقوق والواجبات وتحديد العلاقة بينهما  ومعامله المرأة بالحسنى وعدم الاساءة اليها وحقوق المرأة فى الميراث الشرعى والإسلام نظر اليها نظرة تكريم واعتزاز كما أمر الله سبحانه وتعالى.


كما قدم  بيت ثقافة رأس حدربة محاضرة أونلاين بعنوان "الحفاظ على البيئة" القاها الشيخ  محمد احمد ثابت واعظ عام بحلايب فقال :البيئة هو المكان الذى يعيش فيه الإنسان، لابد أن يكون المكان مناسب للعيش فيه ويكون بعيد كل البعد عن التلوث والتلوث ناتج عن الأدخنه الناتجة من المصانع، القاء مخلفات ونفايات المصانع فى النيل وكثرة السيارات فى المدينة ينتج عنها تلوث البيئة فيجب انشاء المصانع خارج نطاق المناطق السكنيه وعدم القاء مخلفات المصانع فى النيل وعدم إلقاء مخلفات المنازل فى الشارع، نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة حكي بعرائس قفاز  قدمها أحمد صلاح.


وأقام بيت ثقافة أم الحويطات  محاضرة ثقافيه بعنوان "الآثار السلبيه للانترنت" قدمها أحمد رضوان قائلا إدمان الانترنت يسبب بعض الاضطرابات التى تستدعى العلاج فى المراكز المخصصة، كما يؤثر على نمط الحياة يقلل اللياقه البدنيه وبعض المشاكل مثل جفاف العيون وزيادة الوزن، الكآبه، العزله اضطرابات النوم التأثير بشكل سلبى على العمل والإنتاجيه الإدمان على المواقع الالكترونيه يسبب الأرق ومشاكل فى النوم، وبث بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية محمد سعيد تضمنت عدة منها وطن، فى المطار.

الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم العالمي للغة العربية قطوف جمالية القصير جماليات اللغة العربية

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