بركات عن إمكانية تتويج مصر بأمم إفريقيا: "روح اللاعبين نقطة فارقة"

تحدث محمد بركات محلل الريمونتادا عن فرص تتويج منتخب مصر الوطني بكأس أمم إفريقيا المقرر إقامته في الكاميرون خلال شهر يناير الجاري.



وقال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "دائما ما تكون مصر مرشحة لحصد كأس الأمم بتاريخها العريق وعناصرها المميزة"



أضاف: "ولكن الأهم روح اللاعبين ورغبتهم والدافع بالنسبة لهم، الروح نقطة فارقة، وبالروح والإمكانيات حصدنا كأس الأمم ثلاث مرات متتالية رغم أن هذا لم يكن متوقعا"



وختم حديثه قائلا: "أوجه التحية إلى الكاميرون كبلد مستضيف لبطولة أمم إفريقيا فكان هناك إصرار بالفعل على إقامة البطولة، رغم وجود العديد من الضغوط لعدم إقامة البطولة، ويجب أن يتم احترام البطولة بشكل أكبر"



ويستعد منتخب مصر الوطني للمشاركة في كأس الأمم في مجموعة تضم منتخب نيجيريا وغينيا بيساو وكذلك المنتخب السوداني.