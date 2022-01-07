انتشار كبير لـ أوميكرون في الأردن

قال الوزير الأردني الأسبق أستاذ علم الفيروسات الدكتور عزمي محافظة، إن دخول المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" عمل على تثبيت مؤشرات المنحنى الوبائي، متوقعا وجود آلاف الإصابات في المملكة.

وبحسب وكالة عمون، بين محافظة بأن الأسبوع الأخير لم يشهد تراجعا في عدد الإصابات كما كان متوقعا، مما يعطي إشارة إلى انتشار أوميكرون بشكل كبير في الأردن، ومن المحتمل 30 إلى 40 بالمئة من الإصابات من متحور أوميكرون سريع الانتشار.

وأوضح أن ذروة عدد الإصابات كانت بالأسبوع الوبائي رقم 49 وسجلت 35 ألف إصابة، أما في الأسبوع 50 نقص عدد الإصابات 20 بالمئة، والأسبوع 51 انخفض المنحى 30 بالمئة، ولكن في هذا الأسبوع نشهد ثبات في المنحنى مقارنة مع الأسبوع الماضي، مما يدل على انتشار أوميكرون.

ودعا المواطنين إلى الإقبال على إجراء الفحوصات والمسحات المخبرية لمعرفة مؤشرات المنحنى الوبائي.

وقال محافظة: "لا محالة سندخل في موجة جديدة من متحور "أوميكرون".