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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"قطوف جمالية من اللغة العربية" بمكتبة الطفل والشباب بالقصير

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة احتفالاتها باليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر؛ حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالقصير محاضرة بعنوان "قطوف جمالية من جماليات اللغة العربية" بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية" بالتعاون مع المدرسة الرسمية للغات بالقصير وتحدثت إكرام رمضان  قائلة استخدم معظم الأدباء والمفكرين اللغة العربية بشكل أساسي لكتابة الأعمال الدينية في العصور الوسطى، وزادت أهمية هذه اللغة عند انتشار الإسلام بشكل كبير، وأصبحت لغة الأدب، والعلم، والسياسة لفترة طويلة خاصة في الأراضي التي خضعت للحكم الإسلامي، وأثرت اللغة العربية بشكل كبير في العديد من اللغات العالمية الأخرى.

نفذ قصر ثقافة أبورماد ورشة اكتشاف مواهب من أبناء القرية "عزف علي آلة الطنبورة" أو "الباسنكوب" وهي آلة وترية صنعت من أعواد الشجر  وتعد أشهر آلة عزف وترية رفيقة لرقصات أهالى حلايب وشلاتين مطلقين على أنغامها "اوقناوى"، ومعتزين بها فى تراثهم الخاص تحت اشراف محمد عبدالرضى .

بث قصر ثقافة حلايب محاضرة اونلاين عن "حقوق المرأة فى الاسلام " وأوضح الشيخ درناوى فرج على فرج ان الاسلام لايفرق بين الرجل والمرأة وحقها فى حياه كريمة آمنة وأكد الشرع على ضرورة المساواة بينهما فى الحقوق والواجبات وتحديد العلاقة بينهما  ومعامله المرأة بالحسنى وعدم الاساءة اليها وحقوق المرأة فى الميراث الشرعى والاسلام نظر اليها نظرة تكريم واعتزاز كما أمر الله سبحانه وتعالى.

كما قدم  بيت ثقافة راس حدربة محاضرة اونلاين بعنوان "الحفاظ على البيئة" القاها الشيخ  محمد احمد ثابت واعظ عام بحلايب فقال :البيئة هو المكان الذى يعيش فيه الإنسان، لابد ان يكون المكان مناسب للعيش فيه ويكون بعيد كل البعد عن التلوث والتلوث ناتج عن الأدخنه الناتجة من المصانع، القاء مخلفات ونفايات المصانع فى النيل وكثرة السيارات فى المدينة ينتج عنها تلوث البيئة فيجب انشاء المصانع خارج نطاق المناطق السكنيه وعدم القاء مخلفات المصانع فى النيل وعدم القاء مخلفات المنازل فى الشارع، نفذت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة حكي بعرائس قفاز  قدمها أحمد صلاح.

اقام بيت ثقافة ام الحويطات  محاضرة ثقافيه بعنوان "الآثار السلبيه للانترنت" قدمها احمد رضوان قائلا إدمان الانترنت يسبب بعض الاضطرابات التى تستدعى العلاج فى المراكز المخصصة، كما يؤثر على نمط الحياة يقلل اللياقه البدنيه وبعض المشاكل مثل جفاف العيون وزيادة الوزن، الكآبه، العزله اضطرابات النوم التأثير بشكل سلبى على العمل والإنتاجيه الادمان على المواقع الالكترونيه يسبب الارق ومشاكل فى النوم، وبث بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية محمد سعيد تضمنت عدة منها وطن، فى المطار .

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة ليوم العالمي للغة العربية بثقافة البحر الأحمر طوف جمالية من جماليات اللغة العربية

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