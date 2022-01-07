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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور السفير.. الجالية المصرية بفرنسا تشارك في احتفالات أعياد الميلاد.. صور

مشاركة الاتحاد في
مشاركة الاتحاد في اعياد الميلاد بفرنسا

 شارك الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في مقر الابراشية في درافيل، وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشاتني مالبري بفرنسا.

وذكر بيان تهنئة الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا " نقدم التهنئة إلى الحبر الجليل نيافة الانبا مارك اسقف كنائس باريس وشمال فرنسا والى الاب الجليل الدكتور جرجس لوقا راعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشاتني مالبري والى الآباء الاجلاء وشعب الكنيسة الأشقاء الاحباب بكل الفخر والاعتزاز والفرح والسعادة يسرنا المشاركة في هذه المناسبة العظيمة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لسيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام والذي كان يوم ميلاده رسالة ربانية للمحبة والسلام للبشرية جمعاء

وذكر البيان: “لقد حظينا نحن الشعب المصري برحلة العائلة المقدسة ودعاء سيدنا المسيح ) مبارك شعبي مصر ) ولقد حلت البركة على مصر ومن أجل ذلك مصر محفوظة ومصانة ويسجل التاريخ دوما بحروف من نور المواقف الوطنية للكنيسة المصرية وشعب الكنيسة الأشقاء الاحباب في الحفاظ على الوطن والعيش المشترك وتحيا مصر بشرفاء الوطن ووحدة الهلال مع الصليب النسيج الوطني الواحد والقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد المحافظ على البلاد”.

 و كان في مقدمة الحضور والمشاركة  السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضاء البعثة الدبلوماسية 

 حضر الاحتفالية من الاتحاد عبد الحميد نقريش الأمين العام للاتحاد احمد العزازي عضو مجلس إدارة الاتحاد، نسيم كامل رئيس جمعية الشباب القبطي بفرنسا عضو مجلس إدارة الاتحاد ك، جبريل محفوظ مقرر الاتحاد رئيس جمعية التضامن المصري الفرنسي

 

الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا الكنيسة القبطية الارثوذكسية الابراشية في درافيل فرنسا

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