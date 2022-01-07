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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: المواصفات الفنية شرط تسليم أعمال رصف وتطوير الشوارع

تطوير شوارع اشمون
تطوير شوارع اشمون

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الدورية والميدانية لكافة أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بشتى القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة ، ولا سيما قطاع الطرق باعتباره من أهم مشروعات البنية الأساسية.

ووجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل لتذليل العقبات والتأكد من الالتزام بكافة المواصفات الفنية لسرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات المحددة.

وفى ضوء ذلك، تابع سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون أعمال الرصف والتطوير بشارع الروضة "بداية من ميدان العبور وحتى مسجد عمر بن الخطاب" بطول 1كم و تنفيذ مديرية الطرق ، حيث جارى وضع طبقة المازوت تمهيداً للبدء فى رصف الطبقة الأسفلتية النهائية ، بالإضافة إلى متابعة أعمال منظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بعدد من شوارع المدينة ونقلها إلى المدفن الصحى بكفر داود حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ، فضلا عن  شن حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات الأتربة من خلال السيارة المكنسية لإضفاء المظهر الجمالى والحضارى لشوارع المدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال إنشاء بلاعات المطر وضبط المناسيب بشارع عبدة حمزة مع ترفع نواتج التطوير أولا بأول ، فضلا عن متابعة إستكمال أعمال التطوير بشارع الجمهورية تنفيذ مديرية الطرق ، مشيرا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتم رصف عدد كبير من شوارع المدينة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحركة المرورية بالمدينة ، كما تابع أعمال التشطيبات النهائية لإنشاء السوق النموذجي والمقام على مساحة 1570 م2 تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، ويضم السوق النموذجى أربعة أجزاء ، وذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة أسواق ومواقف نموذجية بديلة عن الأسواق العشوائية ، فضلا عن متابعة أعمال إزالة تجمعات الأتربة من على جانبى شارع بورسعيد ورفع تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية والجانبية بنطاق المدينة.

وفى منوف ، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك و إنشاء ميدان المدارس بقرية سنجرج التابعة للوحدة المحلية بمنشأة سلطان ، فضلا عن متابعة أعمال تسوية وتمهيد طريق " منوف – الشهداء " و " منوف – شبرا باص " بمصرف الإمبابى، وكذا طريق عزبة الأقباط لتحقيق السيولة المرورية ، فيما تم شن حملة نظافة بجسر النعناعية لرفع كافة تجمعات القمامة ونواتج الهدم حفاظاً على المظهر الجمالى.

وأعلن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، عن تنظيم حملة نظافة مكبرة لرفع تجمعات الأتربة بعدد من شوارع ومداخل المدينة من خلال السيارة المكنسية ، فضلا عن رفع تراكمات الطمى بشوارع قرى الوحدة المحلية بعرب الرمل، مؤكدا متابعته المستمرة لكافة أعمال التطوير بنطاق المدينة لدفع منظومة العمل والتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية حفاظاً على الصالح العام.

اخبار المحافظات محافظة المنوفية تطوير ورصف المنوفية إزالة المخلفات

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