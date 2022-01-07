محافظ المنيا يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد في المطرانيات والكنائس

قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، التهنئة للأقباط، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمطرانية الأقباط الارثوذكس بديرمواس، ومطرانية الاقباط الأرثوذكس بملوي، ومطرانية الأقباط الكاثوليك بأبو قرقاص، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بأبو قرقاص.

رافق محافظ المنيا في زيارته اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مدينة ملوي واللواء محمد عزت رئيس مدينة أبوقرقاص وعامر طه رئيس مدينة ديرمواس، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلين عن الأزهر والأوقاف.



أعرب المحافظ عن خالص أمنياته بأن يدٌيم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعياَ الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين جميعاً.

كما زار المحافظ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، والكنيسة الإنجيلية الثانية، ومطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة، حيث قدم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وسيزور المحافظ اليوم الجمعة، عدداً من المطرانيات بشمال المحافظة، لتقديم التهنئة منها، مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مغاغة، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة بنى مزار، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة مطاي، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سمالوط.