السعودية.. ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، عن ثبات أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، وذلك لليوم الثاني على التوالي؛ حيث تم تسجيل 117 حالة، وهو نفس العدد الذي تم تسجيله أمس الخميس.

وذكرت الوزارة السعودية وفق صحيفة عاجل إنه تم فيه إعطاء أكثر من 52.2 مليون جرعة لقاح كوورنا.

وكانت قد ذكرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات التحويلية في المملكة العربية السعودية تجاوز 15 مليار ريال سعودي بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2021م، وهو ما يشكل نسبة 1.13% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، في حين وصل عدد المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية في المملكة إلى 230 مصنعًا.

وأوضح تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن هذه المصانع المتخصصة بالصناعات التحويلية تسهم في توفير ما يقارب 10 آلاف وظيفة في مختلف المجالات الفنية والميكانيكية والإشرافية، استحوذت فيها الكوادر الوطنية على ما نسبته 27% منها، فيما تعد الصناعة التحويلية نشاطًا قائمًا على معالجة المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر.

وأشار إلى أن الصناعات التحويلية في المملكة تشمل نطاقًا واسعًا من المنتجات، من بينها الحلي والمجوهرات، وأدوات وأجهزة الطب والجراحة وطب الأسنان والطب البيطري، والعدسات اللاصقة، وحزم الألياف البصرية، إضافة إلى الدراجات، والدمى، والأراجيح، ومنصات ألعاب الرماية والعديد من المنتجات المستخدمة في الحياة اليومية، أو التي تدخل في عملية تصنيع كثير من المنتجات ذات الأهمية.