سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج موديل 2012| صور

اكتسبت طرازات كيا في الشارع المصري خاصةً بسوق المستعمل ثقة الكثيرين، بسبب القوة والرفاهية التي تحملها، بجانب توافر قطع غيارها، خاصة الإصدارات كبيرة الحجم مثل كيا سبورتاج موديل 2012 التي تناسب الكثير من العائلات.

حصلت سيارة كيا سبورتاج موديل 2012 على محرك سعة 1.6 لتر، يولد بقوة قدرها 140 حصاناً، ويصل فيها إلى 6300 لفة في الدقيقة ، أما المحرك الثاني فتبلغ سعته 2 لتر، ينتج بقوة 166 حصاناً، ليصل وقتها إلى 6300 لفة في الدقيقة، بالإضافة إلى أن علبة التروس بالمحركات تعمل أوتوماتيكيًا.

تاتي سيارة كيا بنظام الفرامل مانعة الانغلاق، ونظام الفرامل التوزيع الإلكتروني، يعمل زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وأيضا المرايات أوتوماتيكيا، كما يتم التحكم في تكييف الهواء بالسيارة، وتوجد وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.

تحتوى السيارة على بعض الكماليات الأخرى، مثل الراديو، ومشغل الإسطوانات المُدمجة cd، وأيضًا مُشغل mp3، بينما تحتوى السيارة أيضًا على شاشة كمبيوتر، لمُساعدة السائق أثناء الطريق وإرشاده، ويمكن توصيل أي جهاز آخر بها عن طريق فتحة ipod بالسيارة، أو باستخدام bluetooth، هذا بالإضافة إلى مخرج usb بها.

تتراوح أسعار كيا سبورتاج موديل 2012 في سوق المستعمل، من 240 ألف الي 260 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.