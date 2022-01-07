حقنة منتهية الصلاحية حولت حياتها إلى جحيم.. أسطورة بورسعيد تحدت إعاقتها وأصبحت أول سيدة تتولى منصب مدير تعريفة جمركية ومحكم دولي لرفع الأثقال والتنس

ابنة بورسعيد عبير الجابرى :

أصيبت بشلل أطفال وعمرها عام نتيجة حقنة منتهية الصلاحية.

أخت كبرى لشقيقتين الأولى دكتورة جامعية و الثانية مديرة مدرسة.

تحدت الإعاقة بدعم والديها الذين مكناها من الدمج فتناست اعقاقتها.

حصدت بطولة الجمهورية لتنس الطاولة و رفع الأثقال.

نجحت فى دخول مجلس ادارة نادى الحرية للمعاقين.

تجحت فى أن تصبح محكم دولي لكرة جرس للمكفوفين ولرفع الأثقال وتنس طاولة.

استطاعت ابنة بورسعيد عبير الجابرى أن تصبح من النماذج النسائية المميزة و تمكنت من حفر اسمها فى سجلات التاريخ من تحدى الاعاقة فكان قادر باختلاف، فقد تسببت حقنة خاطئة في تحويل حياتها لجحيم إلا انها لم تستلم ورفعت هامتها عالية في السماء واستطاعت ان تصبح أول فتاة من قادرون بأختلاف فى بورسعيد تعمل فى التعريفة الجمركية وتحصد بطولات رياضية .

وتروى عبير الجابرى ابنة بورسعيد قصتها وبداية المعاناة التى رافقتها الاعاقة رحلة عمرها منذ ان كان عمرها عام كاشفة عن اصابتها بشلل اطفال فى الاطراف السفلية نتيجة تلقيها حقنة منتهية الصلاحية وهى الاخت الكبرى لشقيقتين احداهما دكتورة بجامعة بورسعيد و الاخرى مديرة مدرسة.

وقالت ابنة بورسعيد عبير الجابرى "عانيت كثيرا و قمت باجراء 10 عمليات جراحية حتى استطيع ان اجلس على كرسى متحرك منذ عامى الاول حتى وصولى للمرحلة الاعدادية ، عانى جسدى كثيرا من العمليات الجراحية حتى اقوم بفرد القدمين بشكل طبيعى و مع ذلك لم استسلم للاعاقة".

اسطورة قادرون بأختلاف فى بورسعيد

وقالت ابنة بورسعيد القادرة باختلاف ان كل ما وصلت اليه من مكانة اجتماعية أو رياضية يرجع الفضل فيه لوالدها ووالدتها رحمها الله لماقدموه لها من الحب والحنان والدعم النفسى والمعنوى والتشجيع على الدمج فى المجتمع وهى جليسة كرسى متحرك حتى لم تعد تشعر باعاقتها الحركية.

استطردت أول فتاة من بورسعيد قادرة بأختلاف وتعمل مدير تعريفة جمركية ببورسعيد: استطعت الحصول على دبلوم التجارة و لم اكتفى بمجرد الحصول على شهادة و لكنى التحقت بالعمل فى احدى فنادق بورسعيد السياحية ثم تم تعيينى بجمارك بورسعيد بنسبة الاعاقة 5% و لكنى لم ارتضى بذلك بل استطعت ان احصل على بكالوريوس التجارة اثناء عملى بالجمارك و كنت اذهب الى جامعة الزقازيق بصورة مستمرة حتى توج الله مشوار تعبى بالنجاح و بالفعل قمت بالتسوية فى وظيفتى و التحقت بالمعهد الثقافى الجمركى لمدة عام و كنت من العشرة الاوائل ترتيب " الخامسة" و من هنا دخلت سلك التتمين "التعريفة الجمركية " و كنت احضر محاضرات عن الجمارك و كانت مدة دراستى 4 اعوام بالقاهرة و بالفعل رغم المشاقة و التعب الا اننى اريد تغيير مسارى من موظفة عادية الى سلك التتمين بالجمارك حتى استطعت ان اكون مدير تعريفة جمركية كأول فتاة من ذوى الههم تتولى هذا المنصب بجمارك بورسعيد.

اسطورة قادرون بأختلاف فى بورسعيد

وأردفت عبير الجابرى قائلة مع كل هذا وأقوم حاليا باعداد تمهيدى ماجستير رغم اعاقتها تقوم برعاية والديها لرد الجميل وسط زحام العمل ولان والدتى و والدى لهما الفضل الكبير فى دعمى تعرضت والدتى منذ 15 عاما لعملية بتر فى احد ساقيها نتيجة مرض السكر فتوقفت كثيرا عن بطولاتى الرياضية التى كانت تشجعنى عليها هى و والدى منذ كان عمرى 17 عاما و عملت على رعاية والدتى حتى اوفيها حقها لان شقيقاتى قد تزوجن و اصبحت انا الكبيرة والوحيدة بالمنزل مع والدتى و والدى و لكن توفاها الله بعد ان قامت بدورها معنا فالحمد لله شقيتى تعمل دكتورة بجامعة بورسعيد و الاخرة مديرة مدرسة و انا مديرة تعريفة جمركية، وحصلنا فى احدى الاعوام على لقب الاسرة المثالية لانهما لم يقصرا فى تربيتنا و بذلا كل ما فى وسعهما من اجلنا و جاء دور رد الجميل اتكفل برعاية والدى".

اسطورة قادرون بأختلاف فى بورسعيد

واستكملت ابنة بورسعيد بعد وفاة والدتى اصبحت انا و والدى الرجل المسن "على المعاش" و الذى كان يعمل موظفا بمديرية التضامن "وحدنا فى المنزل " اقوم برعاية والدى صحيا و اجتماعيا " و اصبح ملزما منى هذا شعورى ، بالفعل اصبحت اشعر كانه ابنى و ليس والدى فاقوم بجميع احتياجات المنزل اذهب للسوق و اشترى الخضروات و الاطعمة و اقوم بطهيها اواظب على اعطائه الادوية الخاصة به فى مواعيدها ، اصبح بالنسبه لى كل شىء فهو دائما الداعم و الظهر و السند و العكاز الذى اتكأ عليه لمواجهة التحديات الصعبة والمريرة، نعيش معا الحياة بحلوها و بمرارتها بطلة الجمهورية فى لعبتى رفع الاثقال و تنس الطاوله.

وبالنسبة للبطولات الرياضية التى حصلت عليها، تقول منذ ان كان عمرى 17 عاما بدأت فى مراكز الشباب لعبة رفع الاثقال و حققت فيها بطولات جمهورية و محلية ثم التحقت بنادى الحرية للمعاقين و اصبحت عضوه بالنادى و العب باسمه بطولات جمهورية و كأس حققت فيهما مركز ثانى و ثالث رفع اثقال.

اسطورة قادرون بأختلاف فى بورسعيد

و تُضيف: اردت ان التحق بمجال التحكيم فقمت بالالتحاق بدورات تدريبية خاصة بالتحكيم فى رفع الاثقال تابعة للجنة البارلمبية المصرية الخاصة بريادات المعاقين حتى اصبحت حكم دولى لرفع الاثقال ثم تم ترشيحى من قبل النادى للجنة البارلمبية المسؤلة عن بطولات الجمهورية لرفع الاثقال و هذه البطولات تكون مؤهله لدخول المنتخبات التى تمثل مصر فى الاولمبيات و بطولات العالم و اضافت الجابرى و لاننى اعشق الرياضة فاتجهت ايضا الى لعبة تنس الطاولة و التحقت بدورة تحكيم تنس الطاولة حاليا اعمل حكم درجة ثانية و حصلت على المركز الاول للتنس الطاولة فى بطولة الشركات باسم نادى الجمارك.

وتُتابع: ولاننى عضو مجلس ادارة بنادى الحرية للمعاقين اصبحت المسؤلة عن ملف المكفوفين و بالفعل التحقت بدورات تدريبية فى هذا الملف للاحقق النجاح فيه و اصبحت حكم كرة جرس للمكفوفين للالمام بقانون اللعبة

اسطورة قادرون بأختلاف فى بورسعيد

واختتمت عبير الجابرى حديثها قائلة:"كنت اتمنى ان اقوم بعمل دراسات عليا و لم اكن استطيع تحديد المجال الذى ساخوض فيه برسالتى و مع فتح كلية العلوم للاعاقة و التأهيل بمحافظة الشرقية التحقت بها و حاليا اقوم باعداد تمهيدى الماجستير و من المؤكد ان رسالتى ستكون خاصة بذوى الهمم، وقدمت فى مؤسسة "هاند كاب "انترناشيونال و هى مؤسسة خاصة بذوى الاحتياجات الخاصة و اجتزت المقابلة بنجاح و عملت معهم لمدة 3 سنوات "مشاريع التغيير" للاشخاص ذوى الاعاقة و كان لى عظيم الشرف ان اكون ضمن لجنة الاستماع لصدور قانون الاشخاص ذوى الاعاقة كما تم ترشيحى لان اكون عضو بالمجلس القومى لشؤن الاعاقة فرع بورسعيد و عملت مع المؤسسات و الجمعيات فى العمل الخدمى و العام بالمجتمع البورسعيدى فى مجال ذوى الاحتياجات الخاصة و اولهم جمعية رعاية المكفوفين كما اننى عضوه بالمجلس القومى للمراة ممثله كرسى الاعاقة و مقررة المجلس نجلاء ادوار تدعمنى بقوة و تشجعنى على اجتياز الصعوبات وتحقيق الذات".