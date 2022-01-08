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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الجابون في حوار لـ "صدى البلد": أخشى على نفسي من كورونا.. وأرشح هذا المنتخب للتتويج بلقب أمم إفريقيا

كأس أمم إفريقيا -
كأس أمم إفريقيا - ويلفريد إيبان

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2022، التي تحتضنها الكاميرون في الفترة من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

 

وشهدت الأشهر الماضية حالة من الجدل بشأن مصير بطولة أمم إفريقيا 2022، حيث تعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لضغوط أوروبية لإلغاء البطولة بسبب فيروس كورونا، لكن الكاف حسم قراره في النهاية بإقامة البطولة في موعدها.

 

وتضم بطولة أمم إفريقيا، مجموعات قوية، من أبرزها المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخب المغرب وغانا والجابون وجزر القمر.

 

وتعرض منتخب الجابون لضربة موجعة قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا، حيث أعلن أمس الخميس، إصابة أوباميانج نجم آرسنال، وماريو ليمينا مدافع نيس الفرنسي، ويالا أنيسيت “المدرب المساعد” بفيروس كورونا.

 

ويلفريد إيبان لاعب وسط منتخب الجابون يتحدث لـ “صدى البلد” عن قرار إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها رغم فيروس كورونا، وأبرز المرشحين للتتويج باللقب والعديد من الأمور التي تخص البطولة.

 

إليكم نص الحوار:

 

في البداية.. ما هدفكم في بطولة أمم إفريقيا؟

هدفنا أن نظهر بأفضل شكل ممكن، وأن نحقق أرقاما تاريخية لأول في مرة في تاريخ مشاركات الجابون في كأس الأمم الإفريقية.

 

هل منتخب الجابون قادر على تحقيق مفاجأة بالفوز بلقب أمم إفريقيا؟

لما لا، أعتقد أن جميع الاحتمالات واردة في بطولة أمم إفريقيا، أي منتخب متواجد بالبطولة مرشح للتتويج باللقب.

 

من المرشح الأول للتتويج باللقب من وجهة نظرك؟

منتخب السنغال.

 

منتخب مصر لديه أفضل لاعب في العالم.. كيف ترى حظوظه في التتويج باللقب؟

بالطبع لديه فرصة، منتخب مصر اسم كبير ولديه فريق قوي، وهو من ضمن المرشحين للفوز بكأس الأمم.

 

هل تؤيد إقامة بطولة أمم إفريقيا في موعدها رغم فيروس كورونا؟

نعم، أعتقد أن إقامة البطولة في موعدها قرار صحيح.

 

ما رأيك في تعامل صامويل إيتو مع ملف أمم إفريقيا؟

صامويل إيتو هو أسطورة، أؤيد ما فعله في الفترة الماضية من أجل إقامة البطولة في موعدها.

 

هل يلعب فيروس كورونا دورا في تحديد بطل أمم إفريقيا 2022؟

لا، لا أعتقد ذلك.

 

هل تشعر بالقلق على صحتك قبل انطلاق أمم إفريقيا بسبب كورونا؟

بالطبع، فيروس كورونا يسبب قلق للجميع، وليس أنا فقط.

 

 

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