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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

152 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة خلال أول أسبوع من 2022

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الأسبوع - أول أسبوع في عام 2022 - الماضي نسبة 83.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، واستحوذ الأجانب على نسبة 8%، والعرب على 8.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 152.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 80.3 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.654 مليار ورقة منفذة على 168 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.755 مليار ورقة منفذة على 196 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

 

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 776.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.

 

وعلى صعيد أداء المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 12043.42 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5.22% ليغلق عند مستوى 2316.66 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 4.02% ليغلق عند مستوى 3385.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.2% ليغلق عند مستوى 14398.35 نقطة، وزاد مؤشر تميز في بنسبة 5.52% ليغلق عند مستوى 4298.08 نقطة.

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