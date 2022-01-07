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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات السودانية تضبط خلية إرهابية بـ النيل الأبيض

الجيش السوداني
الجيش السوداني

أعلن جهاز المخابرات العامة السودانية ضبط خلية إرهابية في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، كان بحوزتها أسلحة وذخائر مهربة وفي طريقها للعاصمة الخرطوم.

وأصدرت رئاسة قوات الشرطة بوزارة الداخلية بيانا حول أحداث مواكب الأمس الخميس، أوردت وكالة الأنباء السودانية نصه:

بتاريخ اليوم الخميس 6 يناير 2022 خرجت عدة مسيرات ومواكب بأنحاء مختلفة من محليات ولاية الخرطوم وقامت القوات المشتركة وقوات الشرطة بواجباتها القانونية في تأمين المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. وقد شهدت التظاهرات جنوح عن السلمية وحالات تعد وعنف من بعض المتظاهرين تجاه القوات المتواجدة بنطاق حركة سير المسيرات، تمثل ذلك في رمي القوات بعبوات المولوتوف وحصب بالحجارة والأجسام الصلبة واستخدام مسامير وحديد لإتلاف إطارات مركبات القوات وإعاقة تقدمها.

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وبمحلية أم درمان وأثناء تحرك قوة مشتركة من الشمال إلى الجنوب بشارع الأربعين تعرضت إلي إطلاق نار من مبني تحت التشييد (عمارة) ونتج عن ذلك إصابة فردين إضافة لطاقم عربة شرطة أصيب أحدهما في الرأس حالته خطرة بالعناية المكثفة تم إسعافهم لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم. وقامت القوات بتطويق المبني لمعرفة مصدر النيران ومباشرة الإجراءات الشرطية من زيارة مسرح الحادث والكلاب الشرطية وتم رفع الآثار والعثور علي مقذوف فارغ والقبض علي عدد ثلاثة من الجناة ومباشرة التحريات وتم فتح بلاغ تحت المادة 130 قانون جنائي القتل العمد في وفاة اثنين من المواطنين، نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة وإصابة 4 أفراد من القوات المسلحة وعدد 27 فرد من الشرطة.

وبمحلية الخرطوم تم الاعتداء علي فرد قوات مسلحة أمام مستشفي الخرطوم وحرق دراجته النارية كما تسبب ذلك في كسر ساقه وإصابة فرد شرطة.

وبمحلية بحري إصابة  3ضباط شرطة و18 فردا ومن القوات المسلحة. إصابة ضابط و23 فرد و7 من المواطنين إصابات خفيفة. كما شهدت بعض الولايات مسيرات ومظاهرات سلمية طفيفة وانتهت بهدوء وبلغ عدد الإصابات وسط قوات الشرطة خلال هذا اليوم عدد 50 إصابة وعدد 4 إصابات وسط منسوبي القوات المسلحة وإتلاف عدد 11 مركبة شرطية وتم القبض علي عدد 60 متهما واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص.

وتؤكد قوات الشرطة مضيها في الاضطلاع بواجباتها القانونية في حفظ الأمن والسلامة العامة كما تناشد  المشاركين في المواكب التعاون والتنسيق لكشف المتربصين والمتفلتين الذين يريدون الانحراف بالمسيرات نحو الفوضي والعنف والتعدي علي القوات النظامية ومركبات وممتلكات الأبرياء وعرقلة حركة السير. كما تؤكد قوات الشرطة القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات العدلية لبسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون دون تفريط أو تهاون. 

السودان المخابرات العامة الخرطوم الشرطة خلية إرهابية

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