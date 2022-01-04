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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد استقالة حمدوك.. البرهان يبحث مع مسئول أمريكي الوضع في السودان

البرهان والقائم بأعمال
البرهان والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم

أكد رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ضرورة استمرار الحوار بين الأطراف كافة للخروج ببرنامج توافق وطنى لإدارة الفترة الإنتقالية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم الثلاثاء، القائم باعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، إذ تم مناقشة الوضع في السودان وذلك عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

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وحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”، قال البرهان إن أبواب الحوار ستظل مفتوحة مع جميع القوى السياسية وشباب الثورة من أجل التوافق على  استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والسير فى طريق التحول الديمقراطى، وصولا إلى إنتخابات حرة ونزيهه تأتى بحكومة مدنية منتخبة تلبى تطلعات الشعب السودانى.

وجدد حرص السودان على استمرار الشراكة والتعاون مع الولايات المتحدة فى مختلف المجالات، بما يحافظ على الإنجازات التى تمت خلال الفترة الماضية والبناء عليها فى المستقبل لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين الخرطوم وواشنطن إلى جانب تطورات الوضع الراهن بالبلاد.

من جانبه، دعا القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، بريان شوكان إلى ضرورة الاستمرار فى مسار التحول الديمقراطى، والإسراع فى تشكيل الحكومة التنفيذية واستكمال بقية هياكل السلطة الانتقالية.

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