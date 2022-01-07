3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدد من القرارات المهمة لأصحاب البطاقات التموينية بشأن بعض الإجراءات المتعلقة بإصدار البطاقات التموينية (بدل فاقد / بدل تالف) وتحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني.

إيقاف إصدار بدل الفاقد والتالف

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد عمل بدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين لحين ضبط القواعد وسيتم ذلك في مدة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع.

استكمال بيانات بطاقات التموين 2022

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال شهر يناير الجاري وفبرايرالمقبل الإعلان عن استكمال بيانات افراد بطاقات التموين اجباريا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد اسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.