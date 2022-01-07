إقرار بالدخل والممتلكات.. استكمال بيانات أصحاب بطاقات التموين إجباريا| فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم خلال شهر يناير الجاري وفبرايرالمقبل الإعلان عن استكمال بيانات افراد بطاقات التموين اجباريا، من خلال تقدم المواطن ببيانات صحيحة لوزارة التموين حول عدد أفراد اسرته وحيازته الزراعية أو ممتلكاته.

وأكد وزير التموين ، في تصريحات صحفية اليوم، أن استكمال بيانات افراد البطاقات سيكون عبارة عن استمرار وإقرار إجباري سيتقدم به صاحب البطاقة التموينية عن دخله وممتلكاته وسيقر بما يتضمنه التقرير لوضعه أمام المساءلة القانونية، موضحا أن من يتقدم ببيانات خاطئة عن دخله أو ممتلكاته سيتم مساءلته قانونيا.

استكمال بيانات بطاقات التموين 20222

ونوه وزير التموين بأن المواطن الذي سيرفض استكمال بياناته سيتم شطبه من منظومة الدعم.

وشدد وزير التموين ، على أن هذا الإجراء سيمكن الوزارة من الوصول لمستحقي الدعم.

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي زيادة سعر السكر التمويني اعتبارا من شهر يناير ٢٠٢٢ إلى ١٠.٥ جنيه بدلا من ٨.٥ جنيه بزيادة جنيهين .