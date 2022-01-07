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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

في ليلة عيد الميلاد.. لماذا طلب ريتشارد قلب الأسد من صلاح الدين إيقاف الحرب؟

صدى البلد

أحد عمالقة الفن، ريتشارد قلب الأسد فى رائعة يوسف شاهين الناصر صلاح الدين الأيوبى، وهو الفتوه في "التوت والنبوت"، و"الشيخ بدار" تلك الشخصية التى مازالت ترتبط بأذهان المشاهدين، التى قدمها الراحل باقتدار فى المسلسل الشهير "ذئاب الجبل". 

تحل اليوم 7 يناير، ذكرى ميلاد الفنان الراحل حمدي غيث، الملقب بـ«ريتشارد قلب الأسد» في إشارة إلى الشخصية التي جسدها في الفيلم الأسطوري «الناصر صلاح الدين». 

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مولد ومشوار ريتشارد قلب الأسد

ولد غيث، فى مثل هذا اليوم فى 7 يناير 1924 فى محافظة الشرقية، وهو الشقيق الأكبر للفنان الراحل عبد الله غيث، وأسمه الحقيقى محمود حمدي الحسيني غيث.

التحق الفنان حمدى غيث بكلية الحقوق، ومن ثم معهد التمثيل، وكان الأول على زملائه، ترك كلية الحقوق حينما جاءته منحة لباريس ليكمل دراسته المسرحية، وكانت بدايته الفنية عام 1954 مع أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم «صراع في الوادي»، وعمل استاذاً في أكاديمية الفنون، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة، كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي وأخرج عدداً من المسرحيات أهمها «مأساة جميلة، وأرض النفاق».

 

صدمات في حياة قلب الأسد

 

وفاة الحب الأول

تعرض الفنان حمدي غيث، لعدد من المواقف الصعبة والأزمات، بدأت عندما ارتبط بعلاقة حب مع إحدى زميلاته فى معهد التمثيل، وتزوجها وسافرا معًا إلى بعثة بفرنسا، لكنها توفيت بعد أن أنجبت ابنتهما ميادة، وتركتها وهى فى عمر عام ونصف العام، وحزن حمدى غيث حزنا شديدا لوفاة زوجته وأم ابنته، وبعدها تزوج مرة أخرى وأنجب ابنته الثانية مى.

ميادة حمدي غيث

اتهامه بالشيوعية 

كما تعرض ريتشارد قلب الأسد، لصدمة كبرى، باتهامه بالشيوعية في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وتم فصله من المسرح القومى، ووقتها كانت الإذاعة تعرض مسلسلًا أدى فيه شخصية الصحابى الجليل "أبو ذر الغفارى"، وسمعه عبدالناصر، وأعجب به بشدة، وأشار إلى أنه لا يمكن أن يكون الممثل الذى يؤدى شخصية هذا الصحابى بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدى غيث لعمله بالأجر الذى يحدده، وفى المكان الذى يريده.

 

العقاد يشوه دوره في «الرسالة»

من بين الأزمات التي أصابت الفنان حمدي غيث، تعرض دوره في فيلم الرسالة للتشويه، بسبب خلاف حدث بينه وبين المخرج مصطفى العقاد، فاستعان العقاد بـ"دوبلاج" وفنان آخر لأداء الصوت، وظهر صوت الشخصية غير صوت حمدى غيث، وهذا التغيير أثر بشكل كبير على الدور، لأن أحد مقومات حمدى غيث الفنية المتفردة صوته.

حمدي وعبدالله غيث

وفاة شقيقه عبدالله غيث

أما أصعب الصدمات فى حياة الفنان حمدى غيث، فكانت فى 13 مارس 1993 عندما توفى شقيقه الفنان الكبير عبدالله غيث، الذى اعتبره ابنه، وبعد وفاته تغيرت وتأثرت شخصية حمدى بشكل كبير، وأصبح فى حالة حزن دائم، واستكمل الشقيق الأكبر دور شقيقه فى مسلسل المال والبنون، بعد إلحاح من المخرج، لكنه ظل حزينا على فراق شقيقه، حتى لحق به فى 7 مارس عام 2006.

 

ريتشارد وعيد الميلاد المجيد

اعتاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في كل عام مع اقتراب عيد الميلاد المجيد، على إعادة نشر مقطعين فيديو من فيلم "الناصر صلاح الدين"، أحدهما الذي يحفز فيه صلاح الدين الأيوبي جنوده للهجوم على الصليبيين في نفس الليلة لتحقيق الانتصار، ويؤجل ذلك بعدما تدق أجراس الكنيسة بإعلان عيد الميلاد، ويطلب من الجنود تهنئة أخاهم عيسى بعيد الميلاد المجيد.

والمشهد الثاني الذي يطالب فيه ريتشارد، الملك صلاح الدين بتأجيل الحرب وقبول الهدنة والسماح للمسيحيين بالاحتفال بعيد الميلاد المجيد، حيث أدى الفنان حمدي غيث شخصية ريتشارد قلب الأسد ببراعة فائقة.

 

رحيل العملاق حمدي غيث

 رحل عن عالمنا الفنان القدير حمدي غيث يوم الثلاثاء، 7 مارس عام 2006 بمستشفى عين شمس التخصصي عن عمرٍ ناهز الـ 82عاما، تاركا لنا 19 فيلما، أشهرها فيلم "الرسالة، شخصية أبو سفيان»، وفيلم «الناصر صلاح الدين»، وقام بدور «ريتشارد قلب الأسد» ملك الإنجليز، وفيلم «التوت والنبوت» وفيلم «أرض الخوف» مع فتى الشاشة الأسمر أحمد زكي، وفيلم «إسماعيلية رايح جاي» مع الفنان محمد فؤاد.

ليلة عيد الميلاد ريتشارد قلب الاسد صلاح الدين إيقاف الحرب عمالقة الفن الشيخ بدار ذئاب الجبل

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