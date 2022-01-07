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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة في التاريخ.. نموذج هجين من سيارة Alpine A110.. صور

لأول مرة في التاريخ..
لأول مرة في التاريخ.. نموذج هجين من سيارة Alpine A110 .. صور

تتجه علامة تصنيع السيارات الفرنسية Alpine المملوكة لمجموعة رينو الفرنسية الى إنتاج السيارات الكهربائية مستقبلاً بنسبة تصل الى 100%، ومع ذلك حتى الآن لم تنتج الشركة أي سيارة تعتمد على محركات كهربائية.

قررت إحدى شركات تكنولوجيا الهندسة الكهربائية تسمى Technomap بناء نموذج أولي هجين قيد التشغيل يعتمد على السيارة الفرنسية Alpine A110  مستغلة خبرتها الكبيرة في مجال الطاقة الكهربائية، ويقع مقر الشركة الرئيسي في Martin Eglise حيث يتم تصنيع سيارات Alpine.

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعمل فيها Technomap على Alpine A110 ، حيث ساعدت الشركة التي تتخذ من دييب مقراً لها منذ عدة سنوات شركة تصنيع السيارات الرياضية في مفهوم A110 Vision.

يوضح كريستوف فيرجنولت أحد المديرين الكبار حول المشروع الجديد للشركة، أن سيتم إضافة محرك كهربائي في المقدمة وبطارية بين مقعدي السيارة الكوبيه الأنيقة، حيث قام المتخصصون أيضًا بتحسين محرك 1.8 TCe، لتتراوح قوته من 252 حصاناً (185 كيلوواط) إلى 400 حصاناً (294 كيلو واط)، ومع هذا الناتج يمكن أن يكون هذا أقوى طراز لسيارة A110 في العالم.

كلف هذا النموذج الأولي الذي الوحيد الذي عملت عليه الشركة ما يزيد قليلاً عن 500.000 يورو أي ما يعادل 56.5000 دولار، والتي مولتها Technomap بالاشتراك مع ID Concept. 

لن يتم طرح طراز Alpine A110 الهجين للبيع، ولكنه مع ذلك سيجتاز العديد من الاختبارات ويتم تقديمه في النهاية إلى مصنعي السيارات قريباً، وستصل السيارة الرياضية المكهربة إلى مسارات مختلفة ، بما في ذلك حلبة Dreux وحلبة اختبار Bugatti و Le Mans.

السيارات الفرنسية Alpine رينو الكهربائية الشركة سيارة محركات كهربائية تكنولوجيا الهندسة Technomap

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