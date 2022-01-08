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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ينطلق 11 يناير.. البحرين تعلن تفاصيل أحدث معرض تشكيلي لفاروق حسني

الفنان التشكيلي فاروق
الفنان التشكيلي فاروق حسني

أعلنت مواقع إخبارية بحرينية تفاصيل إقامة المعرض التشكيلي الثاني للفنان التشكيلي فاروق حسني الذي كان يشغل منصب وزير الثقافة السابق في مصر، الذي ينطلق في 11 يناير، ويستمر حتى 5 فبراير القادم.


ووفقا لصحيفة "الأيام" البريطانية، تستضيف مملكة البحرين المعرض، الذي سيقام في مركز الفنون، وذلك بالتعاون مع هيئة الثقافة والآثار  وجاليري بحرين.

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فاروق حسنى يعلن عن أحدث معارضه الفنية في 2022 بالبحرين

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لجنة مسابقة النحت لجوائز فاروق حسني تجتمع للتصويت على الأعمال المرشحة


ويقدم الفنان القدير عبر المعرض مجموعة مميزة منالأعمال الفنية تقدر بحوالي 51 عملا، تجسد الفن التجريدي المعاصر، وتنقسم بين لوحات تجريدية وقطع نحتية.


كان قد نشر الفنان فاروق حسني وزير الثقافة المصرية الأسبق، إعلانا عن أحدث معارضه الفنية بمملكة البحرين، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها "معرض 2022 مملكة البحرين"، الذى ينطلق يوم 11 يناير الجارى، ويستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، فى مركز الفنون.

 

وعن مسيرة الوزير الفنان ابن محافظة الإسكندرية، تميزت بالكثير من الإنجزات الثقافية في المجلات المختلفة، منها ما حققه في المشروعات الثقافية والآثار والمجال التربوي فضلا عما حققه كوزير للثقافة المصرية.


وكان قد ترشح فاروق حسني في عام 2009 لمنصب مدير عام منظمة "الأمم المتحدة للتربية والعلم الثقافة - اليونسكو" عقب الياباني "كويتشيرو ماتسورا"، وعقب خمس جولات انتهت بخسارته أمام مرشحة بلغارية.

فاروق حسني البحرين وزير الثقافة التواصل الاجتماعي الاثار اليابان مملكة البحرين

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