بناء الوعى والسلم المجتمعى.. مؤتمر لمجلس القبائل والعائلات المصرية بدمياط اليوم

ينظم مجلس القبائل والعائلات المصرية، اليوم السبت، مؤتمرا بعنوان “بناء الوعى والسلم المجتمعى” بحضور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والشيخ كامل مطر رئيس المجلس، وأعضاء المجلس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بدمياط، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورئيس هيئة مكتب دمياط، وذلك بقاعة نادى 6 أكتوبر برأس البر.



يأتى ذلك من خلال جهود ومبادرات المجلس فى تحقيق التنمية المستدامة خاصة فى الناحية الاجتماعية، تماشياً مع رؤية الدولة المصرية 2030 بما يدعم جهود الدولة،فى تحقيق مزيد من الاستقرار والتنمية، والتأكيد على تكاتف أبناء مصر جميعاً على قلب رجُلِ واحد وإدراكاً لأهمية الوعى، وانطلاقا من دور ومسئولية الجميع تجاه الوطن والحفاظ عليه، وعلى روح الوحدة المصرية، وتكاتف المصريين جميعاً أمام أى تحديات، وغرس الوعى لمواجهة أى أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعى الحقيقى، مع تعاون كافة المؤسسات وجميع المواطنين، لنبنى الوطن ونحميه وندافع عنه أمام أية مكائد أو تحديات، لأن تحقيق السلم المجتمعى والتعاون هو الطريق للتنمية والبناء.

توفير الدعم اللازم



وقال الشيخ كامل مطر، أن العلم والمعرفة هما طوق النجاة لتوفير الدعم اللازم لحائط الوعي،الذي يعد خط الدفاع الأول لمجابهة التحديات والمخاطر التي تمثل تهديدًا مباشرًا على أمننا القومي، في ظل الظروف الراهنة إقليميًا ودوليًا.



لذا فإننا نهدف الي نشر الوعي وإنارة العقول وإيضاح الرؤية وتحصين الوطن والمواطنين لتمكينهم من امتلاك أدواتهم في ظل حروب الجيل الرابع التي تستهدف رأس المواطن وقلبه لتفل عزيمته بالأفكار السلبية والمشاعر المحبطة.

