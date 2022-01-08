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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. نيللي كريم تستعرض جمالها عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت نيللي كريم وهي تستعرض جمالها بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان مجسم لامع، حازت علي اعجاب متابعيها .

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و كانت قد كشفت النجمة نيللي كريم، خلال لقائها في أحد البرامج التلفزيونية، عن أسرار في حياتها أثناء الطفولة، قائلة "والدي توفى وأنا في طفولتي، وكان عندي 16 سنة، وماما وأخواتي كانوا مخبيين عليا وكنت بسألهم يقولولي عنده برد".


وأضافت نيللي كريم “بحس بروح بابا، وأنه موجود، وماما بتحس بيه على طول، وعندها الروحانيات عالية جدا، وبتقولي الحاجة قبل ما تحصل”.

وتابعت نيللي كريم "من 7 سنين حصلت لها جلطة في المخ، وساعات بتنسى حاجات كتير وتقول كلام محصلش".

وعن مفهوم السينما النظيفة قالت نيللي كريم "أنا مع السينما الحلوة مايهمنيش نظيفة ولا لأ، حتى لو فيه مشاهد حب المهم القصة ومين المخرج ووجهة نظره إيه".

وقالت نيللي كريم  الأفلام القديمة بتتفرجي على مشاهد الحب وأنتي فرحانة وبتضحكي وعينك فيها لهفة، والإخراج وجهة نظر معتمدة على المخرج وفيه مخرجين ما أقدرش أشتغل معاهم ومعنديش ثقة فيهم، وفيه مخرجين أشتغل معاهم وانا مغمضة.

فيلم 678
واختتمت الفنانة نيللي كريم "عملت فيلم 678 بيتكلم عن التحرش وكل المشاهد محدش لمس حد، ومع ذلك المعنى وصل للمشاهدين، والفيلم كسب جوائز كتير أوي واتعرض في أميريكا وأسبانيا والستات وهما بيتفرجوا بيقولوا أنا حصلي كدا، دا سبب جمال الإخراج أنك تعمل أي حاجة بس المهم العناصر تكون متكاملة، الجرأة ليها حدود وهيبة معينة".

 

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