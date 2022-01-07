نيللي كريم وعلي ربيع.. تفاصيل برنامج خلاويص قبل انطلاقه الليلة

ماذا يحدث عندما يستعد عدد من النجوم للمُشاركة كضيوف في برنامج "خلاويص"؟، وفجأة يكتشف الضيوف ان مُقدمي البرنامج هما الطفلان مني أحمد زاهر، وعبد الرحمن أحمد طه.



أجواء من المرح والبهجة والمغامرات سيُتابعها المُشاهدين إسبوعياً عبر شاشة "MBC مصر، من خلال برنامج "خلاويص"، عندما يجلس على مقعد المُذيع كل من مني أحمد زاهر، وعبد الرحمن أحمد طه.

ويستقبل البرنامج في كل حلقة من حلقاته أحد النجوم في حوار غير تقليدي يتسم بالبراءة والتلقائية، ويتجول مُقدمي البرنامج الصغار في أماكن متنوعة وغير متوقعة بصحبة ضيف الحلقة.



وشهدت الحلقة الأولي من برنامج "خلاويص"، دخول مني أحمد زاهر، وعبد الرحمن أحمد طه، إلي استديو برنامج "يحدث في مصر" حيث استضافا كل من الإعلامي شريف عامر، ونجوم "مسرح مصر"، علي ربيع، وويزو، قبل أن ينطلقا بصحبة الضيوف في إطار من المغامرات إلي إحدى مدن الألعاب.

يُعرض برنامج "خلاويص" على " MBCمصر" كل جمعة الساعة 7:00 مساءً، ويبدأ عرضه الجمعة 7 يناير 2022 الساعة 7:00 مساءً على "MBC مصر".



وقد عبر الدكتور مصطفى الفقي ، مدير مكتبة الإسكندرية ، عن شكره لمقابلة الطفلين منى زاهر، وعبد الرحمن طه، مقدما برنامج خلاويص على منصة شاهد.

وقال الدكتور مصطفى الفقي ، خلال لقائه لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2 " : " أنا بشكركم، وعلى فكرة يجب إننا نهتم بالأجيال الجديدة .



وأوضح الدكتور مصطفى الفقي ، أنه استفاد من مقابلة الطفلين، قائلا: الأمل في البلد دي كويس، وبرافو عليكم .

ومن جهتها، سألت منى زاهر، الدكتور مصطفى الفقي: لما بتروَّح البيت إيه أول حاجة بتعملها؟، فأجاب عليها: أنا بحب السهر مش بنام.