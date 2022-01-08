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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمهيد الطرق ورفع القمامة والمخلفات من شوارع بيلا بـ كفر الشيخ.. صور

رفع القمامة
رفع القمامة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة للنظافة وتسوية وتمهيد الطرق تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتعليمات جمال ساطور، رئيس المدينة، لنوابه ورؤساء القري، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطنين.

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وفي هذا الإطار، نفذ مجلس مدينة بيلا، حملة نظافة موسعة  على مدار الفترتين؛ الصباحية والليلية لإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، بجانب تفريغ صناديق القمامة أولًا بأول، استهدفت شوارع وأحياء المدينة، وأسفرت الحملة على مدار اليوم عن رفع  كميات كبيرة من القمامة والتراكمات الطينية، ونقلها للمقلب العمومي بالمدينة.

 

كما نفذت الوحدة المحلية لقرية الجرايدة، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون القري، حملة نظافة شاملة بشوارع القرية وتسوية وتمهيد عدد من الطرق الواقعة بنطاق القرية، تضمنت تسوية وتمهيد طريق «بيلا - الجرايدة» و«الجرايدة - المنشية»، بمتابعة ميدانية من  رئيس القرية، باستخدام الوحدة المحلية للقرية.
 
وشدد رئيس المدينة على نوابه ورؤساء القرى بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية المستمرة لرفع كفاءة مستوي النظافة للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وقراها.

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كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ المخلفات الوحده المحلية جمال نور الدين صناديق القمامة

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