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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميكانيكى يمزق جسد عاطل بمشاجرة في بنها

متهم - صورة أرشفية
متهم - صورة أرشفية

مزق ميكانيكى جسد عاطل بسلاح أبيض إثر مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة بنها ، وتم نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة الاستعلام عن حالة المصاب لاستجوابه وسؤال شهود العيان. 
تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حازم عفت، مأمور مركز شرطة بنها، يفيد بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعى باستقبال شخص مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وآخر أسفل الإبط وجرى حجزه للعلاج.
تم إخطار اللواء محمد العناني، مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من "أ. ع. م"، 21 سنة، عاطل، مصابا بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر وأسفل الإبط، و"إ. ع. ع"، 18 سنة، ميكانيكي، مصابا بجروح بفروة الرأس، مقيمين منطقة منشأة بنها دائرة المركز.
وذلك لاحتكاك الدراجة النارية الخاصة بالأول بالثاني أثناء سيره مترجلا أمام محل سكنه تطورت لمشاجرة، قام خلالها الأخير بالتعدى علي الأول بسلاح أبيض "مطواة". 

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بالتحفظ على المتهم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

القليوبية محافظة القليوبية بنها مدينة بنها النيابة العامة

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