عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القنصل العام المصري في شيكاجو يشارك في احتفالات الكنيسة القبطية بعيد الميلاد المجيد | صور

القنصل مصر في شيكاجو
القنصل مصر في شيكاجو يشارك في احتفالات عيد الميلاد

شارك السفير د. سامح أبو العينين، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، وأعضاء القنصلية العامة في احتفالات الكنيسة القبطية في شيكاجو بعيد الميلاد المجيد

وأقام قداس العيد الأنبا صمويل ثابت، كاهن كنيسة القيامة وكنيسة ماري مرقس ووكيل قداسة البابا تواضروس الثاني لكنائس شيكاجو وإلينوي.

نقل القنصل العام تهنئة السيد رئيس الجمهورية للأنبا صمويل والكهنة والآباء بالكنيسة وللجالية القبطية بحلول عيد الميلاد المجيد، متمنياً دوام التوفيق والسداد وأن يعيده الله علينا وعلى وطننا بكل الخير، وذلك بحضور عميد الجالية القبطية ورئيس الجالية المصرية وعدد من كبار الشخصيات من المصريين بالمهجر في شيكاجو

البابا تواضروس مصر أبو العينين عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد قداسة البابا تواضروس جمهورية مصر العربية الجالية المصرية الكنيسة القبطية قداسة البابا تواضروس الثاني السفير د سامح أبو العينين رئيس الجالية المصرية احتفالات الكنيسة القنصل العام لجمهورية مصر

موضوعات متعلقة

سفير مصر في بولندا يشارك احتفالات كنيسة القديسين بوارسو بعيد الميلاد المجيد

«الطيران المدني البنيني» يشيد بالخبرات المصرية بمجالي الملاحة الجوية والبنية التحتية

لجرائمه بالعراق| مليون توقيع لتجريد توني بلير من اقدم لقب ملكي ببريطانيا

سفارة مصر في كوبنهاجن تشارك باحتفالات الكنيسة القبطية بـ عيد الميلاد| صور

من أكبر ميناء أوروبي.. السفير بدر عبدالعاطي يبحث أهمية تحول مصر إلى مركز طاقة عالمي| صور

سفير مصر في لاهاي يهنئ الكنيسة القبطية في أمستردام بعيد الميلاد

شكري يتلقى اتصالا من نظيره الهندي للتهنئة بالعام الجديد وبحث مواصلة دعم العلاقات الثنائية

قطاع طرق وإرهابيون.. رئيس كازاخستان يعطي الأمر بفتح النار دون سابق إنذار

ترشيحاتنا

سعر ومواصفات Mi 11 Ultra.. مميزات أيقونة الفلاجشيب من شاومي

هل يجوز لأهل المتوفى أن يؤدوا عنه ما فاته من صلوات؟.. الإفتاء تجيب

أسعار مواد البناء اليوم 8 يناير 2022

انطلاق معرض "أهلا أسوان" للسلع الغذائية بتخفيضات 30% قريبا

مدبولي: إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها فى مشروع حضارى إنجاز تاريخي

رسميا.. كاف يعلن موعد قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

حسن راتب وعلاء حسانين.. الجنايات تؤجل قضية الاتجار بالآثار لـ 12 فبراير

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

أثناء استئصال اللوزتين.. عقوبات لطبيبين تسببا فى إشعال النيران فى فم طفل

مصرع 14 وإصابة 17 شخصا في حادث طريق طور سيناء أبورديس

محمد صلاح يتصدر تويتر بعد اختياره بـ قائمة أفضل لاعب في العالم

استشاري: معلمة المنصورة أخطأت لكنها لم تجرم لكي يطلقها زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

كامل العدد .. ويجز يشعل حفل الرحاب قبل الاعتزال المؤقت

نشرة أخبار المنوعات.. القبض على أكبر زعيم مافيا.. سمكة تمشي على يدين.. وانفجار كانتين يتسبب في انهيار مبنى فوق رؤوس الموظفين

فيديو

تصلى بدون حجاب.. رد إلهام شاهين على ركوعها في جنازة مها أبو عوف

فيديو جراف.. نهاية مبكية لعريس المنوفية بعد زواجه بأيام قليلة.. ما القصة؟

بتقنيات غير مسبوقة.. إجراءات منتدى شباب العالم 2022

محمد فؤاد ومصطفى قمر وهاني شاكر ولطفي لبيب في عزاء أحمد الحجار

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ