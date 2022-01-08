القسم الثاني|أسوان ينفرد بصدارة مجموعة الصعيد بعد الفوز علي كيما

انتهت منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد والتي شهدت فوز فريق أسوان على منافسه كيما اسوان بنتيجة هدف دون رد.

ويحتل فريق أسوان صدارة ترتيب مجموعة الصعيد بـ دورى القسم الثاني برصيد 34 نقطة فيما تكبد فريق كيما أسوان خسارته الأولى في الموسم الحالي ليتجمد رصيده عند النقطة 29 محتلا المركز الثاني.

نتائج مجموعة الصعيد

ملوي 0-0 المدينة المنورة

بني سويف 0-1 الفيوم

تليفونات بني سويف 1-0 سوهاج

أسوان 1-0 كيما اسوان

قنا 3-0 الإعلاميين

بترول أسيوط 4-1 ديروط

ويتبقى مباراتين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر بمجموعة الصعيد بين طامية ومنافسه الأوليمبي كما يلعب فريق البداري امام المنيا يوم الاحد المقبل.