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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف يعتمد 7 مفتشين جدد بالديوان العام ومديرية أسوان

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت ، ندب خمسة مفتشين جدد بالديوان العام ، وندب اثنين آخرين لمديرية أوقاف أسوان ، وهم : 

1. خالد إبراهيم جمعة أبو العلا الديوان العام
2. علي محمد إبراهيم إبراهيم الديوان العام
3. كامل محمد أحمد عبد الله الديوان العام
4. ياسين محمد السيد أبو فرج  الديوان العام
5. رمضان عبد الله محمد عبد التواب الديوان العام
6. محمود سليم بسطاوي إبراهيم مديرية أوقاف أسوان
7. إبراهيم محمود إسماعيل أحمد مديرية أوقاف أسوان
 

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن منتدى شباب العالم صورة مشرفة وتطبيق عملي لفقه العيش المشترك بما يجمعه من شباب يأتون من مختلف دول العالم على اتساع دياناتها وثقافاتها ، بما يؤكد إيمان مصر الراسخ بحق العيش الإنساني المشترك واحترام آدمية الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.

وأكد وزير الأوقاف، أن المنتدى يسع للمختلفين ديانة وثقافة وجنسًا ولونًا ولغة ليلتقوا معًا على أرض المحروسة مصر الكنانة ، في إطار إيمانها الكامل بنظرية الاختلاف والتنوع وأنها سنة الله (عز وجل) في كونه ، وأن ديننا العظيم يحترم آدمية الإنسان لكونه إنسانًا ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ" ، فكرم الإسلام الإنسان على إطلاق إنسانيته دون النظر إلى أي اعتبار آخر.


وتابع وزير الأوقاف: لا شك أن مثل هذه المنتديات والملتقيات تعزز نظرية التقارب والتعارف الإنساني ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا".

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الأوقاف منتدى شباب العالم مديرية أوقاف أسوان الدكتور محمد مختار جمعة

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