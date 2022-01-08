لسة الأغاني ممكنة.. كوثر مصطفى ضيفة بيت الشعر في الأقصر

يستضيف بيت الشعر بالأقصر اليوم السبت، الشاعرة كوثر مصطفى، في أمسية شعرية بعنوان لسة الأغاني ممكنة، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر ‏بيت الشعر بالأقصر.‏



وتعد الشاعرة كوثر مصطفى من الشعراء المتميزين خاصة في الشعر الغنائي وصدر لها العديد من الأعمال الشعرية، منهم ديوانها الصادر عن الهيئة العامة للكتاب بعنوان لسة الأغاني ممكنة، وبدأت مشوارها في كتابة الأغاني عام 1994، من خلال أغنيات فيلم ‏طعم الدنيا، والذي اعتمد على ديوانها موسم زرع البنات، الذي أخرجه خيري بشارة.‏

وكانت ثاني خطواتها الهامة عندما اشتركت مع المخرج يوسف شاهين في كتابة نشيد الأمل لفيلم المصير، وكتبت أغنية الفيلم الشهيرة علي ‏صوتك بالغنا، التي أصبحت أغنية الفيلم الرئيسية.‏

وقدمت كذلك أغنيات فيلم الكافير الذي قام ببطولة طارق علام، وتعاونت فيه مع الفنان الكبير محمد منير والذي أدى بصوته أغنيات ‏الفيلم، وتعاونت مع منير في مسلسل الأطفال الأشهر في وقته مسلسل بكار، وكتبت أغاني المقدمة والنهاية والتي لاتزال من أشهر ‏أغنيات الأطفال.‏



لم يتوقف التعاون بين كوثر مصطفى ومحمد منير، وفي عام 2006 تعاونا في فيلم مفيش غير كده، وكتبت وقتها الأغنية ‏الرسمية للفيلم حبة حبة، كما كان لها الدور في كتابة السيناريو، وفي العام التالي كتبت أغنية مقدمة ونهاية مسلسل نافذة على العالم، ‏والتي غناهما منير بصوته أيضا.‏

ولم يكن منير هو المطرب الوحيد الذي تعاملت معه، حيث تعاملت مع العديد من أشعر مطربي مصر، منهم على الحجار، ومدحت ‏صالح، ومحمد الحلو، وآمال ماهر، وحنان ماضي، وريهام عبد الحكيم.‏