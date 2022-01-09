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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم وضع المكياج خارج المنزل.. الإفتاء توضح

حكم وضع المكياج خارج
حكم وضع المكياج خارج المنزل

ما حكم وضع المكياج خارج المنزل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

حكم وضع المكياج خارج المنزل

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “ ما حكم وضع المكياج خارج المنزل ؟”: إن المكياج حلال للمرأة المتزوجة الذى تضعه في بيتها أمام زوجها.

وتابع “شلبي” أما بالنسبة لغير الزوج فلا يجوز لها أن تضع شيئا وتخرج به، أو تظهر به أمام من لا يحل لها.

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ما حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج

حكم الوضوء مع وجود طلاء الأظافر أو المكياج ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب "عاشور"، : من شروط صحَّة الوضوء وصول الماء إلى البشرة ، فلو وُجِد شيء يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء المغسولة بطلت الطهارة، ثم أوَضَّح العلماء أن ضابط هذا الحائل - الذي يمنع وصول الماء إلى عضو الوضوء - يكون بالنظر إلى طبيعة هذا الحائل : هل له جِرمٌ - وهو ما يمكن أن نسميه حجمًا - يمنع وصول الماء إلى البشرة ؟ فهذا مؤثر في الطهارة ، أما الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كالحناء فلا يؤثر في صحة الطهارة .

وأشار الى أنه إذا كانت مساحيق التجميل تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة ، أما إذا كانت هذه المساحيق لا تمنع وصول الماء فليس من الواجب إزالتها عند الوضوء ، وينطبق هذا على طلاء الأظافر أيضًا .

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟

هل آثار المكياج تفسد الوضوء؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن آثار المكياج لا تفسد الوضوء ما دامت لم تمنع الماء من الوصول للعضو المراد في الوضوء، مشدداً على أنه إذا كان متاحاً إزالته فهو أفضل، وإلا فلابد أن يراعى ألا يكون ما يمنع وصول الماء إلى بشرة.

حكم وضع العطور للنساء في العمل

 قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المرأة ليست ممنوعة من وضع العطور مطلقًا – على الإطلاق - ولكنها ممنوعة شرعًا من استخدام ثلاثة عطور خارج بيتها.

وأوضح « وسام»، عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع "فيسبوك"، في إجابته عن سؤال: «حكم وضع العطور للنساء ولماذا يُحرم العطر على المرأة بينما يباح للرجل؟ رغم أن مسألة الإثارة عامة للرجل والمرأة على حد سواء؟»، أن أولها العطر الذي يلفت إليها الأنظار، وثانيها الذي يكون لغرض محرم، وثالثًا الذي يثير الشهوات المحرمة.

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